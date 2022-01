Comandante-Geral da Polícia Militar autoriza Curso de Aperfeiçoamento para 40 cabos

Texto: Secom

A Polícia Militar do Estado do Tocantins deve realizar em breve, mais um curso de aperfeiçoamento do seu Quadro de Praças, oportunizando assim que 40 cabos recebam qualificação técnica profissional. A Portaria n° 01/2022, que autoriza o Plano do Curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP/2022), foi assinada na manhã desta sexta-feira, 21, pelo comandante-geral da PM, coronel Julio Manoel da Silva Neto.

“Estamos aqui cumprindo o nosso plano de comando, onde assino esta portaria autorizando dar início ao Curso de Aperfeiçoamento de Praças. Esse é mais um reconhecimento do Comando, valorizando os nossos recursos humanos, que são o que mais temos de valioso na nossa corporação”, afirmou o coronel Silva Neto.

Os militares convocados para o CAP serão preparados para posteriormente pleitear a graduação de sargento. A diretora de Ensino, Instrução e Pesquisa (Deip), coronel PM Welere Gomes Barbosa, adiantou que o curso tem previsão para ser realizado entre os dias 7 de fevereiro e 14 de abril de 2022. “Essa é uma conquista para a corporação. O curso será ofertado nas modalidades de Ensino a Distância e Presencial, coordenado pela Academia de Polícia Militar Tiradentes, em Palmas”, completou.