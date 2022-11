Colóquio de Agroinovação do Tocantins para criação de uma base de dados será realizado nesta sexta-feira, 25

Com o objetivo de trabalhar em rede, instituições de Ensino Superior, entidades estaduais, empresas privadas, cooperativas e instituições financeiras se reúnem nesta sexta-feira, 25, às 14 horas, no Centro Universitário Católica do Tocantins (UniCatólica), para o Colóquio de Agroinovação, evento destinado ao diálogo para construção de um observatório com base digital para que todos possam acessar as soluções voltadas para o agronegócio no Tocantins.

Durante o evento, os participantes formarão Grupos de Trabalho (GT) voltados para discutir sobre o desenvolvimento do agronegócio, os desafios nas propriedades rurais, a fim de fomentar mecanismos que possibilitem maior rentabilidade e promoção de iniciativas cada vez mais sustentáveis e as principais prioridades para o desenvolvimento do estado do Tocantins. Após as discussões, os grupos formularão um relatório a ser encaminhado e apresentado ao Governo do Tocantins, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (FAPT), para que em 2023 sejam divulgados editais de fomento nas áreas que forem consideradas como prioritárias.

“No Tocantins, é muito importante que as instituições tanto do setor público como do setor privado possam se unir em uma rede onde haverá trocas de informações, no qual será construído e implementado um observatório de dados com plataforma definida para que todos possam acessar os milhares de tecnologias e inovações que existem para os produtores, com dados bibliográficos das pesquisas desenvolvidas tanto aqui no Estado, como em outros estados e até mesmo fora do país. O objetivo é, ainda, que todos tenham acesso e principalmente que essa rede possa conversar entre si para gerar dados e subsídios para que o Estado possa planejar o desenvolvimento do setor agropecuário no Tocantins, transformando tecnologia e inovação em nota fiscal aumentando assim a arrecadação, desenvolvendo o Estado, gerando emprego e fixação de mão de obra no campo e com isso, geração de renda para todos,” destaca o presidente da FAPT, Márcio Silveira.

O reitor do UniCatólica, professor doutor Gillianno Mazzetto, afirma que o evento é uma rica oportunidade para o desenvolvimento do Tocantins. “Já é de conhecimento que a vocação do Tocantins é o agronegócio e, principalmente, a agroinovação. Se olharmos para a vida no campo, veremos que um dos grandes expoentes de ciência e tecnologia é o setor do agro em suas várias dimensões e, por isso, realizaremos o Cóloquio de Agroinovação, no qual convidamos toda a sociedade civil, empresas, Governo e demais interessados no tema para estabelecer um grande diálogo que conta com a parceria da FAPT que, por meio das suas várias iniciativas tem buscado criar editais de fomento para desenvolver o Estado”, pondera o reitor.

Programação

Interessados podem conferir a programação do evento pelo link https://to.catolica.edu.br/portal/wp-content/uploads/2022/11/programacao-coloquio-de-agroinovacao-do-estado-do-tocantins.pdf .

Parceiros

São parceiros e apoiadores do Colóquio de Agroinovação: Secretaria da Indústria Comércio e Serviços do Tocantins (Sics); Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPT); Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro); Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Sebrae Tocantins; Sistema Faet/Senat; Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); Universidade Federal do Tocantins (UFT); Universidade Estadual do Tocantins (Unitins); Instituto Federal do Tocantins (IFTO); Universidade de Gurupi (Unirg); ITPAC Porto Nacional; Ceulp Ulbra, Sistema Fieto; Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT); Secretaria da Fazenda do Tocantins (Sefaz); Secretaria do Planejamento e Orçamento (Seplan); Secretaria de Educação do Tocantins (Seduc); Secretaria da Cultura e Turismo (Sectur); Sescoop/TO; Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa); Cooperativas, empresas privadas e bancos.

