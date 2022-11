Cine Cultura abre pré-venda de Harry Potter e a Câmara Secreta

Autor: Samara Martins

O Universo Bruxo está de volta. O filme Harry Potter e a Câmara Secreta completa 20 anos e, para comemorar, o Cine Cultura exibirá três sessões exclusivas no dia 26 de novembro. A pré-venda dos ingressos já está liberada a partir desta sexta-feira, 11, das 16h30 às 20 horas, no Cine Cultura Palmas, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Este é o segundo filme da saga, lançado no Brasil em novembro de 2002. Após duas décadas, ele volta aos cinemas neste mês com imagem remasterizada, assim como aconteceu no ano passado, quando ‘A Pedra Filosofal’ fez aniversário.

Os ingressos podem ser comprados no Cine Cultura pelo valor de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Em caso de dúvidas, ligue no número (63) 3212-7308/7307.

Sinopse

De férias na casa de seus tios Dursley, Harry Potter (Daniel Radcliffe) recebe a inesperada visita de Dobby, um elfo doméstico, que veio avisá-lo para não retornar à Escola de Magia de Hogwarts, pois lá correrá um grande perigo. Harry não lhe dá ouvidos e decide retornar aos estudos, enfrentando um 2º ano recheado de novidades. Uma delas é a contratação do novo Professor de Defesa Contra as Artes das Trevas, Gilderoy Lockhart (Kenneth Branagh), que é considerado um grande galã e não perde uma oportunidade de fazer marketing pessoal. O aviso de Dobby, no entanto, se confirma e logo toda Hogwarts está envolvida em um mistério que resulta no aparecimento de alunos petrificados.

Programação

Sábado: 26/11/2022

10h – Harry Potter e a Câmara Secreta, Chris Columbus

Fantasia| 2002| EUA |161’

Classificação: Livre

Versão dublada

14h – Harry Potter e a Câmara Secreta, Chris Columbus

Fantasia| 2002| EUA| 161’

Classificação: Livre

Versão legendada

18h – Harry Potter e a Câmara Secreta, Chris Columbus

Fantasia| 2002|EUA| 161’

Classificação: Livre

Versão legendada