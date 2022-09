Cerca de 500 militares do Exército vão atuar nas eleições no Tocantins; general inspeciona tropa

Por Af Notícias

O General Marcus Augusto da Silva Neto, comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada de Porto Seguro, realizou uma visita de inspeção ao 22º Batalhão de Infantaria (22º BI), em Palmas.

Após ser recepcionado pela guarda ao quartel, o comandante presidiu a formatura da Organização Militar com a finalidade de verificar o aprestamento da tropa integrante da Força Planalto, que atuará na operação de Garantia da Votação e Apuração das Eleições 2022 no Estado do Tocantins.

O coronel Adenir Fernandes Nogueira, comandante do 22º BI, assegurou que a tropa está pronta e motivada para cumprir a missão. O general Silva Néto, por sua vez, ressaltou a importância da operação e externou a sua convicção de que a operação será realizada com excelência.

Incluindo o suporte logístico, cerca de 500 militares do 22º BI serão empregados na segurança das eleições em seções de votações localizadas em aldeias indígenas dos municípios tocantinenses de Pedro Afonso, Tocantínia, Goiatins e Itacajá. A missão também será realizada no município de Lagoa da Confusão, que inclui as aldeias de Santa Izabel do Morro, Fontoura e Macaúbas, localidades de difícil acesso, distantes em média a 350 km de Palmas em condições favoráveis para deslocamento terrestre.

A seguir, o General Silva Néto recebeu a apresentação de oficiais, assistiu exposição do Comandante 22º BI, na qual verificou as situações dos diversos projetos em andamento, as particularidades operacionais e administrativas do batalhão, bem como as capacidades e necessidades do Batalhão; e visitou as instalações da Organização Militar.

O coronel Adenir Fernandes Nogueira, comandante do 22º BI, assegurou que a tropa está pronta e motivada para cumprir a missão. O general Silva Néto, por sua vez, ressaltou a importância da operação e externou a sua convicção de que a operação será realizada com excelência.

Incluindo o suporte logístico, cerca de 500 militares do 22º BI serão empregados na segurança das eleições em seções de votações localizadas em aldeias indígenas dos municípios tocantinenses de Pedro Afonso, Tocantínia, Goiatins e Itacajá. A missão também será realizada no município de Lagoa da Confusão, que inclui as aldeias de Santa Izabel do Morro, Fontoura e Macaúbas, localidades de difícil acesso, distantes em média a 350 km de Palmas em condições favoráveis para deslocamento terrestre.

A seguir, o General Silva Néto recebeu a apresentação de oficiais, assistiu exposição do Comandante 22º BI, na qual verificou as situações dos diversos projetos em andamento, as particularidades operacionais e administrativas do batalhão, bem como as capacidades e necessidades do Batalhão; e visitou as instalações da Organização Militar.