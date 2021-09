Carlesse assina ordem de serviço para construção de 50 km da Rodovia TO-365 entre Gurupi e o Trevo da Praia

…

Dando continuidade à agenda positiva do programa Tocando em Frente, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, assina nesta quinta-feira, 2, a Ordem de Serviço (OS) para a construção de mais 50 km da Rodovia TO-365, no entroncamento que liga a BR-153 (Gurupi) ao Trevo da Praia e ao acesso à balsa.

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), já havia iniciado a primeira fase da pavimentação. Agora, as obras ficarão por conta da empresa que venceu a licitação e a previsão de entrega é de até 29 meses.

A pavimentação do trecho é uma demanda antiga da região e um compromisso assumido pelo governador Carlesse com objetivo de melhorar o acesso da comunidade local, fomentar o turismo e fortalecer o sistema logístico do Tocantins.

“Este compromisso será cumprido por nossa gestão. Iniciaremos a segunda fase e, em breve, estaremos entregando o trecho completo, um asfalto de qualidade que vai suportar o tráfego de veículos e dar mais segurança a quem transita pela região. O Trevo da Praia vai sair do isolamento e os moradores terão mais qualidade de vida”, afirma o governador Mauro Carlesse.

Toda a obra que envolve este trecho da Rodovia TO-365 é realizada com recursos próprios do Governo do Tocantins e financiamento via operação de crédito na Caixa Econômica Federal. O investimento total de R$ 68.609.543,31 é para aplicação de um asfalto de qualidade, que dará mais durabilidade ao pavimento e está adequado ao fluxo de veículos leves e pesados.

Segunda fase

Após a assinatura da OS, serão executados serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, obras de arte corrente e programas ambientais da segunda fase da pavimentação da TO-365.