Cantoras de Palmas encerram 1ª edição do Sempre Viva Festival – Mulheres que Fazem Cultura

As mulheres dominaram o palco do último dia do Sempre Viva Festival no show de encerramento nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher. Quem compareceu na grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho pode aproveitar o melhor da MPB com a cantora Keila Lipe, o Pop de Malusa e o Rock autoral das Big Marias.

Na abertura do evento, as meninas da turma de danças urbanas da Pracinha da Cultura apresentaram uma coreografia de K-Pop com foco nas qualidades das mulheres. O público também pode dar muitas risadas com as palhaças Gueri Gueri, do circo Os Kaco.

Pela primeira vez tocando no Espaço Cultural com a formação Big Marias, Samia Caires falou sobre as mulheres ocuparem os espaços de cultura. “Mulher quer espaço, quer independência, oportunidade de ocupar todos os lugares”, afirmou. “Estamos muito felizes pela Fundação Cultural abrir espaço para mulheres que fazem rock no Tocantins. Que venham outros eventos fomentando a cena independente em Palmas”, ressaltou a baterista da banda, Dídia Caires.

A cantora Malusa aproveitou o espaço para reafirmar o direito das mulheres serem e estarem onde quiserem. “Estou muito feliz em estar aqui em um evento das mulheres na cultura. Eu já recebi muitas críticas sobre meu cabelo, mas hoje eu não aceito mais. Sou mulher negra, lésbica e artista, é esse meu lugar”, disse.

Na plateia, Mariana Assis, de 10 anos, comemorou a oportunidade de conhecer as palhaças Gueri Gueri, do circo Os Kaco. “Eu nunca tinha visto uma apresentação só de palhaças, elas são muito legais, fiquei com vontade de aprender a usar a perna de pau”, contou.

A noite contou ainda com oficina ‘Conexão da energia feminina, pintando mandalas’ com a artista visual Kelly Luz.

Empreendedorismo

Já as mulheres que empreendem também tiveram espaço com a exposição dos produtos da Feira das Manas e da Feira das Minas, que levaram artesanatos e comidinhas para comercializar no local.

“Eu sou a artesã da Casa da Mãe Joana, estar aqui hoje nesse evento para mulheres que sempre tiveram o artesanato como atividade nos deixa felizes e honradas”, contou Fabiana.

“Eventos como esses, nos impulsionam e nos dão força para seguirmos ocupando espaços” disse a artesã Karen do Paninho, da Toca do Paninho.

Festival Sempre Viva

Promovido pela Fundação Cultural de Palmas, o Festival Sempre Viva – Mulheres que fazem cultura realizou uma semana de eventos, de 1º a 8 de março, em que as conquistas e desafios das mulheres que atuam na cultura em Palmas estiveram em debate em rodas de conversas sobre os diversos segmentos do fazer artístico. Da literatura às artes visuais, do cinema à música, na dança e na atuação, o Festival buscou abordar todos os campos, demonstrando a atuação das mulheres à frente e nos bastidores da produção cultural na Capital.