Candidatos ao concurso da Guarda Metropolitana são convocados para investigação social

O Concurso Público para provimento da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) chega a sua 5º etapa com a comprovação de idoneidade moral. A publicação no Diário Oficial do Município de Palmas, edição nº 3.478, trata-se da convocação nos dias 27 e 28 de junho para entrega de documentos que comprovem a situação de antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais. Os candidatos serão convocados por turma. A divulgação da data, horário e local ocorrerá em breve.

Na mesma publicação também foi divulgada a Lauda de Resultado do Teste de Aptidão Física de candidatos sub judice. O prazo para recurso segue aberto até as 23h59 desta terça-feira, 11 de junho, exclusivamente pela Internet no site da Fundação Vunesp no endereço eletrônico www.vunesp.com.br.

Procedimentos

Os candidatos convocados devem acessar o site da Fundação Vunesp e preencher o formulário de idoneidade moral, via sistema eletrônico, no período das 10 horas de 17 até as 23h59 de 21 de junho. Feito isso, é necessário que se realize a impressão deste documento e anexação de todas as documentações comprobatórias constantes no edital de abertura, sendo de responsabilidade do candidato as informações prestadas e quaisquer infidelidade ou falsidade poderá excluir o candidato do certame.

Documentação

Conforme o item 21.9 do edital de abertura, o candidato deverá entregar os originais dos seguintes documentos, sendo que todas as certidões devem ter sido expedidas no máximo até noventa dias anteriores à data de entrega.