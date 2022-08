Candidato a deputado federal, Rubens Uchôa demonstra força em adesivaço com centenas de veículos na região sul de Palmas

Por Assessoria

Amigos, líderes e apoiadores do candidato a deputado federal e vereador de Palmas, Rubens Uchôa (União Brasil), reuniram-se, na tarde desta segunda-feira (22), para estampar em seus carros e motos o apoio ao postulante à Câmara dos Deputados. O evento aconteceu no estacionamento do ginásio Ayrton Senna, na região sul da Capital.

O adesivaço que teve início às 17h, chamou a atenção de quem passava no local devido ao grande número de veículos que estavam participando da ação. Para a apoiadora Maria do Socorro, a grande participação popular mostrou força e o carinho que os moradores da região têm com o candidato, que é pioneiro no setor Aureny IV.

‘’Como vereador ele demonstrou que se pode fazer política de uma forma diferente, com muito trabalho e responsabilidade no cumprimento dos anseios da população’’, disse a apoiadora.

Conheça Rubens Uchôa

Rubens de Jesus Uchôa, foi eleito vereador de Palmas em 2020 e agora busca uma cadeira na Câmara Federal.

Natural de Paragominas – PA, o parlamentar reside em Palmas desde 1997. É casado com Elda Uchôa e tem três filhos, Joaquim Henrique, Victor Hugo e Lara Uchôa.

Além dos serviços prestados como vereador, Uchôa também é um dos cantores evangélicos mais conhecidos no cenário estadual da música gospel.

O candidato sempre desempenhou um papel ativo na sociedade, com vários projetos sociais que ajudaram muitas famílias palmenses em situação de vulnerabilidade. Tendo a família como sua principal bandeira, Rubens buscará exercer um mandato que possibilite a todos os tocantinenses uma vida mais digna e mais justa à todos.