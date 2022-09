Candidata a federal, Eliana Castro defende qualificação de mão de obra para fortalecimento do agronegócio do Tocantins

A diretora licenciada do Sebrae e candidata a deputada federal, Eliana Castro (PP), divulgou suas propostas em prol do agronegócio no Tocantins. A candidata afirma que irá defender o segmento no congresso, garantindo recursos e apoiando projetos que deem condições para que os empresários do setor agropecuário continuem investindo no Estado.

Conforme Eliana, parte do potencial do agronegócio brasileiro vem do Matopiba, região de expansão agrícola que o Tocantins faz parte, justamente com os estados vizinhos do Nordeste, com mais 35 milhões de hectares de terras cultiváveis.

“Embora tenhamos uma localização estratégica, com solo cultivável e recursos em abundância, temos um crescimento bem inferior em comparação aos outros estados. Ou seja, temos um grande potencial econômico e natural, mas faltam representantes que proponham formas de garantir um ambiente favorável para que as empresas do setor se fixem no Estado, com mão de obra qualificada local”, afirmou a candidata.

Ainda segundo Eliana, o Estado precisa de políticas públicas para fortalecer o agronegócio, fazendo com que cresça com segurança e sustentabilidade. “As grandes empresas precisam de mão de obra e fornecedores qualificados, precisam ter a segurança não só de mercado, mas de produtividade para crescer”, completou.

Como deputada federal, Eliana Castro garante que vai buscar recursos para apoiar projetos que possibilitem tanto a infraestrutura necessária para a criação e chegada de novas indústrias agro tecnológicas, como também que qualifiquem os profissionais do Tocantins.

“Muitas empresas do setor sequer têm sede no Estado, porque não temos profissionais qualificados. Vamos dar segurança para que esses empresários tenham não apenas boas estradas para escoar a produção, mas também garantir bons profissionais para atender esses empresários. E isso é possível com articulação, visão técnica e estratégia que eu tenho e quero levar para Câmara Federal”, concluiu.