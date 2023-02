Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 começa na segunda-feira, 27

Na segunda-feira, 27, inicia a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) recebeu, do Ministério da Saúde (MS), 120 mil doses do imunizante da Pfizer/Comirnaty bivalente para a vacinação e fez a distribuição aos 139 municípios que devem iniciar as ações, a partir da data sugerida pelo órgão federal.

Para o bom andamento da Campanha, a equipe da Gerência Estadual de Imunização (GEI/SES-TO) realizou, no dia 16 de fevereiro, uma capacitação on-line para profissionais de saúde das mais de 300 salas de vacina do Tocantins, a fim de orientá-los sobre o uso do novo imunizante.

A gerente de imunização da SES-TO, Diandra Sena, afirmou que “a vacina contra a covid-19 da Pfizer bivalente é um reforço para a população que está elencada nos públicos-alvo pelo Ministério da Saúde. É um booster [reforço] que será administrado durante o ano de 2023, para garantir e aumentar ainda mais a proteção contra a covid-19”.

Para o titular da SES-TO, Afonso Piva de Santana, “a campanha é mais uma forma de chamar a população para a importância de completar o ciclo vacinal. Todo o trabalho que será realizado no Tocantins foi cuidadosamente planejado pela equipe da Secretaria, a fim de que todos os municípios e suas populações fossem contemplados. Por isso, pedimos que a população compareça a uma unidade de saúde e atualize o cartão de vacina, pois este ato faz a diferença para uma boa saúde pública”.

Para o secretário de Paraíso do Tocantins, Arllérico André Silva, “a campanha é um auxílio no combate à covid-19, pois identificamos que, no último ano, as pessoas vacinadas que pegaram novamente a doença ou que tiveram reinfecção, apresentaram sintomas leves. A nossa expectativa é vacinar 9.313 pessoas e aproveitamos a oportunidade para convidar as pessoas que não completaram o esquema vacinal, que procurem a nossa unidade de referência”.

O imunizante

As doses da Pfizer/Comirnaty bivalente oferecem proteção contra a cepa original da covid-19 (de Wuhan) e suas variantes.

Público-alvo

A Campanha é direcionada a pessoas de 70 e mais; pessoas vivendo em instituição de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade; indígenas a partir de 12 anos; ribeirinhos a partir de 12 anos; quilombolas a partir de 12 anos; pessoas de 60 a 69 anos; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos; população privada de liberdade a partir de 18 anos; adolescentes cumprindo medidas socioeducativas menores de 18 anos e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Vacinômetro

Para facilitar o acesso da população aos dados de imunização da dose de reforço bivalente, a SES-TO irá publicar a partir da terça-feira, 28, no Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde), aba específica com as informações.

Atualmente, o Integra Saúde possui os dados das doses monovalentes, que apontam que, desde o início da imunização contra a covid-19, em janeiro de 2021, o Tocantins já recebeu 3.604.045 doses. Destas, 2.808.272 foram aplicadas, o correspondente a 65,73% da população imunizada com 2ª dose e dose única e 476.425 doses de reforço aplicadas.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate