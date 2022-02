Câmara inaugura Galeria de Fotos dos vereadores e homenageia Júnior Coimbra

Texto: Dicom/Câmara de Palmas

Na abertura do Ano Legislativo, a Câmara de Palmas inaugurou a Galeria dos Vereadores, como uma forma de manter viva a história da Casa de Leis. A galeria contém fotos dos 19 vereadores eleitos para esta Legislatura e também Júnior Coimbra, ex-vereador e importante político da Capital.

A vereadora Laudecy Coimbra (SD), viúva de Júnior Coimbra, disse ter ficado muito contente com a homenagem prestada a ele por iniciativa da presidente Janad Valcari. “Para mim, essa é, talvez, uma das maiores homenagens. Eu sinto que foi uma homenagem muito simbólica, muito significativa, que representa a essência do Júnior como político, que estava sempre muito próximo do povo. O vereador é o político que está mais próximo do povo e isso representava a essência dele”, agradeceu.

Raimundo Júnior Coimbra faleceu num acidente de carro em 2018, aos 53 anos. Ele era natural de Filadélfia (TO) e formado em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão. Foi prefeito de Itaporã (1993-1996), vereador de Palmas (2001-2002), deputado estadual (2003-2010), secretário nacional de Políticas de Turismo, no governo Dilma Rousseff (PT), e secretário de Governo de Palmas.

Para a presidente da Câmara, vereadora professora Janad Valcari (Podemos), a galeria inaugurada é mais uma forma de manter a população informada e de preservar a história do parlamento municipal.