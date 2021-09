Brasil tem 692 mortes e 21,8 mil novos casos de covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 21.804 novos casos por covid-19 e 692 mortes nas últimas 24 horas. No total, são 20.877.864 casos notificados desde o início da pandemia e 583.362 mortes. Os dados foram divulgados neste sábado (4) pelo Ministério da Saúde, com base em informações disponibilizadas pelas secretarias estaduais de Saúde.

O número de pessoas recuperadas da doença chegou a 19.838.912 (95%). De acordo com o balanço, há 455.590 casos em acompanhamento e 3.475 óbitos em investigação.

Nos estados

São Paulo se mantém como a unidade federativa que registra tanto o maior número de mortes por covid-19 (146.526) quanto de casos da doença (4.288.443). Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro, com 63.142 registros, seguido de Minas Gerais, com 53.323 óbitos. Depois vêm o Paraná, com 37.721 mortes, e o Rio Grande do Sul, com 34.313 óbitos.