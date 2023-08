Atletas da rede municipal de ensino se destacam na 32ª edição dos Jogos Escolares do Tocantins

A delegação de alunos atletas da rede municipal de ensino que participaram da 32ª edição dos Jogos Escolares do Tocantins (Jets) realizados em Araguaína retorna a Palmas trazendo boas colocações e muita motivação na bagagem, após o final das competições nas modalidades coletivas.

O grande destaque de toda a delegação foi para o basquete feminino, que teve os três primeiros lugares conquistados por equipes da rede municipal de ensino. Na primeira colocação, Escola Municipal (EM) Anne Frank, na segunda Escola Municipal (EM) Maria Júlia e em terceiro lugar Escola de Tempo Integral (ETI) Padre Josimo.

Outros bons resultados foram obtidos. No futsal feminino, a EM Darcy Ribeiro conquistou um honroso terceiro lugar competindo com escolas de todo o estado. O handebol também trouxe muitas alegrias, com a conquista do segundo lugar feminino e do primeiro lugar masculino pelas equipes da ETI Margarida Lemos. Assim também aconteceu com o basquete masculino que teve no primeiro lugar a equipe da EM Anne Frank e no segundo a equipe da ETI Padre Josimo.