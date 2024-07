Antonio Andrade: “Emancipação de Luzimangues é uma causa que defendo por ser necessária e não por oportunismo eleitoreiro”

A emancipação política do distrito de Luzimangues, tem sido amplamente comentada com a aproximação do período de campanha eleitoral. Prova disso, são as farpas declaradas durante eventos políticos recentes pela oposição de Antonio Andrade.

Por sua vez, o deputado relembra que todas as grandes empresas que se instalaram em Luzimangues, se fixaram durante a gestão de Otoniel Andrade, durante os anos de 2012 a 2016. Na época, Otoniel implantou a Zona Especial de Negócios (Zen), pois defendia a emancipação por acreditar que Luzimangues será a cidade industrial do Estado. E após esse período, o distrito não teve mais esforços da gestão para que o polo industrial se desenvolvesse ainda mais.

Com objetivo de assegurar melhor qualidade de vida dos moradores de Luzimangues e preparar o distrito para o momento de emancipação, Antonio Andrade propõe a construção de um hospital, em que destinará ainda em 2024 R$ 10 milhões para o início das obras, revisão do IPTU, investimento na efetivação da praia definitiva que irá gerar empregos e impulsionar o comércio, pavimentação asfáltica sem exceção de áreas mais afastadas e desassistidas como o Moia, além de retomar o respeito com a educação.

Para Antonio Andrade, a consolidação do projeto que visa elevar o distrito de Luzimangues à categoria de município é essencial. “Quem teve 8 anos em posição de poder na gestão municipal poderia ter lutado pela emancipação de Luzimangues, e nada fez. Não fez em 8 e quer mais 10 anos para brincar com o sonho de um povo que há mais de uma década aguarda por uma decisão favorável”, pontuou o parlamentar.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade