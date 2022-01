Alagamento de cidades do Tocantins é discutido no encontro entre Corpo de Bombeiros, Governo do Estado, prefeituras e Ministério da Cidadania

A situação de emergência enfrentada por diversas cidades, nas regiões norte e sul do Tocantins, foi tema de encontro nesta sexta-feira, 7, quando também se destacou o Decreto de Situação de Emergência, assinado e publicado pelo governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, na quarta-feira, 5.

Realizada no Quartel do Comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), o evento contou com a presença do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar e coordenador Estadual de Defesa Civil, coronel Carlos Eduardo Farias, o secretário Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), José Messias Araújo, da secretária municipal de Desenvolvimento Social de Palmas e presidente em exercício do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas), Patrícia Amaral, da representante da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) do Ministério da Cidadania, Miriam Queiroz, e coordenador-adjunto da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Erisvaldo Alves, e a diretora de Operações do CBMTO, tenente-coronel Andreya de Fátima Bueno.

Na reunião, os representantes tocantinenses alinharam com o ministério da Cidadania, a situação de centenas de famílias em calamidade enfrentada em decorrência das fortes chuvas. Por sua vez, a secretaria Nacional de Assistência Social esclareceu sobre a existência de recursos e como as prefeituras devem proceder para ter acesso no Governo Federal.

O coronel Carlos Eduardo Farias afirmou que as equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil Estadual estão atuando na prevenção e, com isso, estão conseguindo se antecipar aos eventos catastróficos, apoiando as famílias com antecedência. Os militares estão nas regiões norte e sul, nas principais cidades afetadas pelas enchentes desde o dia 23 de dezembro. “A gente está se antecipando e atuando e quando ocorreu a enchente no Distrito Bela Vista, no Bico do Papagaio, um dos mais graves, a gente já estava lá”, informou o comandante.

O coronel Carlos Eduardo Farias relatou ainda, durante o encontro, que o trabalho das equipes tem sido diário, com embarcações, viaturas e a pé. “Estamos monitorando e enviando pessoal aos locais onde a situação é mais crítica, para que o impacto seja o menor possível”, disse.

A representante do Ministério, Miriam Queiroz, relatou que a situação de calamidade enfrentada por centenas de cidades no país levou o governo Federal a flexibilizar prazos para que prefeituras possam se cadastrar e entregar dados, e assim ter acesso aos recursos. “Agora, o processo ficou mais célere e simplificado”, afirmou.

Prefeituras que tiverem dúvidas, podem pedir informações pelo e-mail acolhimento@cidadania.gov.br.