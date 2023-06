Agricultura e Conab anunciam recursos de R$ 15 milhões para atender agricultores familiares no PAA

O superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Marcos Túlio do Nascimento, acompanhado de representantes da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Agência de Fomento, anunciou recurso para compra de alimentos no valor de R$ 15 milhões para atender agricultores familiares que fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Tocantins.

De acordo com a diretora de Crédito Fundiário da Seagro, Maria Tereza Vasconcelos, “esse recurso reforça a comercialização na agricultura familiar para milhares de pessoas, gerando mais renda no campo”.

A presidente da Associação dos Feirantes de Paraíso do Tocantins (Afeipar), Vayrene Milhomem, afirmou que o Programa será bem recebido por agricultores e feirantes. “Esse recurso chega na hora certa, precisamos desse recurso na agricultura familiar para que nossas comunidades rurais possam produzir cada vez mais, aumentando a renda das pessoas”, informou.

30 de junho

De acordo com o superintendente da Conab, Marcos Túlio do Nascimento, é preciso que os agricultores que pretendem participar do Programa se organizem nas associações para apresentar as propostas para cadastrar no sistema da Conab. “É importante lembrar, aos agricultores que pretendem participar do Programa, que o prazo máximo estende até dia 30 de junho”, lembrou.

Feira

Na parte da manhã dessa quarta-feira, 14, integrantes da Associação Feirante dos Produtores de Paraíso (Afeipar) expuseram produtos típicos da agricultura familiar, entre artesanato, polpa de frutas, tapetes, temperos, óleos vegetais e bolos. A exposição faz parte das comemorações das festas juninas da Seagro. Na ocasião, o superintende da Conab, Marcos Túlio fez uma explanação geral para as feirantes explicando como funciona a participação no Programa de Aquisição de Alimentos.

O coordenador do MDA, Diego Montelo, também prontificou em auxiliar os agricultores, no acompanhamento nas demandas necessárias para aquisição dos recursos do PAA.

Fomento

Na oportunidade, a servidora Elaine Matos da Agência de Fomento do Tocantins explicou que a instituição tem financiamentos especialmente para agricultores familiares. “A Agência oferece financiamento para o produtor nos valores que variam de R$ 10 mil a R$ 50 mil”, afirmou.

