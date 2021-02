Ações de fiscalização são intensificadas para coibir pesca na piracema

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) realiza, durante o período de carnaval, ações de fiscalização no combate à pesca predatória na piracema em parceria com a Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), a Marinha do Brasil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

A piracema ou defeso teve início no dia 1º de novembro e vai até o dia 28 do mês de fevereiro. Durante esse período, fica proibida a pesca em todas as suas modalidades, nos rios, lagos ou qualquer outro curso hídrico no Tocantins, o que inclui ainda a promoção de campeonatos ou torneios de pesca. A exceção é o pirarucu, cujo período de defeso na bacia hidrográfica dos rios Araguaia-Tocantins é de 1º de outubro a 31 de março.

O gerente de Fiscalização Ambiental do Naturatins, Cândido José dos Santos Neto, destaca que as ações de combate à pesca predatória estão sendo intensificadas. “Foram realizadas rondas ostensivas aquática e terrestre nas praias do Prata e do Caju, Ribeirão Taquarussu, Bertaville, Luzimangues e Santa Luzia, e ainda em feira de Miracema do Tocantins e Lajeado. Simultaneamente, equipes de Pedro Afonso realizaram ações nos municípios de Pedro Afonso, Rio Sono e Tupiratins, onde recolheram um número significativo de redes de pesca”, destacou o gerente.

Linha Verde

Qualquer cidadão pode fazer denúncias de crimes ambientais de forma anônima e gratuita utilizando os canais do Naturatins. Basta acessar o site naturatins.to.gov.br e clicar em Linha Verde ou também ligar para o número 0800 063 1155. O sigilo do denunciante é garantido, mas é necessário que sejam fornecidos a localização e o tipo de ocorrência.