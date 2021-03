Militares realizam testagem para diagnóstico da Covid-19, na Praça do Girassóis

Foi realizada pela Polícia Militar do Tocantins (PMTO), na noite dessa segunda-feira, 22, uma ação de testagem rápida para diagnóstico da Covid-19, na Praça dos Girassóis, em Palmas. A testagem gratuita, tanto da tropa quanto da população, faz parte das medidas do Governo do Tocantins para a contenção do novo Coronavírus.

Estima-se que tenham sido realizados aproximadamente 300 testes rápidos para rastrear casos e nortear novas medidas no combate à Covid-19. O resultado, que é imediato, ajuda no controle dos casos positivos, onde há notificação e essas pessoas são encaminhadas para atendimento nas unidades responsáveis.

Durante a semana, a Polícia Militar continuará com ações desta natureza nas diversas regiões da Capital, sendo necessária apenas a apresentação dos documentos pessoais para a realização do teste. A Polícia Militar do Tocantins é uma referência nacional em ações de polícia de proximidade, cuja atuação ultrapassa a esfera da segurança pública, reforçando seu compromisso com o bem-estar do cidadão tocantinense.

O chefe de Estado-Maior da PM, coronel QOPM Wesley Borges Costa; e a subdiretora da Diretoria de Saúde e Proteção Social (DSPS), major Melissa Vasconcelos, acompanharam as testagens. “A Polícia Militar se preocupa com a comunidade em todos os aspectos. Diante da pandemia, a Polícia não se esquivou em tentar ajudar e, com isso, promover a detecção e a orientação às pessoas que porventura queiram fazer a testagem. Ela é gratuita e ta