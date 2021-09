Deputado Antonio Andrade requer melhorias para os municípios de Colmeia, Miracema, Dianópolis, Peixe e Natividade

…

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PSL), apresentou nas sessões desta terça-feira (31), requerimentos solicitando melhorias para municípios do interior do Estado.

Os requerimentos são demandas dos munícipes ouvidos pelo Presidente nos últimos dias e vão desde de melhorias nas estradas a solicitações de reformas e implantações de aparelhos públicos estaduais.

O Presidente da Casa de Leis tem priorizado o contato com o cidadão em busca de entender as necessidades de cada região do Tocantins. Foi o que aconteceu na última semana quando ele percorreu as regiões sul e sudeste do Estado.

“É um dever do parlamentar estar conectado com sua comunidade para entender as necessidades de cada uma delas, sempre no intuito de buscar soluções que melhorem a condição de vida do cidadão”, pontuou Andrade.

Confira abaixo as localidades e as solicitações:

– Recuperação da rodovia estadual TO-164 que liga o município de Itaporã do Tocantins a Colmeia.

– Instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiro no município de Colméia.

– Instalação de um Posto de Atendimento do Procon no município de Miracema do Tocantins.

– Reforma geral do ginásio de esportes Solon Póvoa filho do município de Dianópolis.

– Implantação de Colégio Militar em Peixe.

– Instalação de agências do Banco do Brasil e outra do Banco Bradesco em Natividade, a cidade possui apenas um posto avançado do Bradesco.