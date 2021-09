Setor Morada do Sol e outras áreas da região Sul recebem serviços de manutenção asfáltica nesta quarta-feira, 1º

…

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) realiza serviços de manutenção asfáltica em ruas do setor Morada do Sol, nesta quarta, 1º. A previsão é que o serviço seja executado também no Jardim Aureny III e IV e nas quadras Arse 14 (110 Sul) e Arse 24 (210 Sul).

De acordo com a Superintendência de Obras Viárias, a programação é feita com base nos pedidos da comunidade e qualquer morador pode solicitar atendimento para reparos, através do telefone (63) 3212-7404, das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.