TV Assembleia transmitirá ao vivo missa do Nosso Senhor do Bonfim

No próximo domingo, dia 15, a TV Assembleia realizará a transmissão ao vivo da tradicional Missa em honra ao Nosso Senhor do Bonfim, direto do Santuário do Senhor do Bonfim, em Natividade, sudeste do Estado. A missa será às 8 horas e faz parte da programação da Romaria do Bonfim, um dos maiores eventos religiosos e a maior peregrinação do Estado do Tocantins, que acontece de 6 a 16 de agosto.

Neste ano, além da transmissão online das missas, a visitação ao santuário será feita conforme regras estabelecidas devido à pandemia da Covid-19, a fim de evitar aglomerações. A peregrinação geralmente ocorre em um percurso de 23 KM, do centro de Natividade ao povoado do Bonfim, onde os fiéis peregrinos realizam a caminhada como forma de devoção ao santo, agradecimento ou para pedir a intercessão por algum milagre ou para agradecer por uma graça recebida.

Com a transmissão da tradicional missa do Bonfim, a TV Assembleia segue a cumprir seu papel social, informativo e cultural, colocando em sua grade de transmissão programas e veiculações de interesse dos tocantinenses. O canal digital da TV funciona nas cidades de Araguaína, Palmas, Paraíso e Gurupi.