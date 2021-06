Gurupi amplia vacinação contra Covid-19 para profissionais da educação entre 50 e 59 anos

A Secretaria de Saúde de Gurupi (SEMUS) ampliou a faixa etária de imunização contra a Covid-19 para os profissionais da Educação da rede de ensino pública e privada, que a partir desta terça-feira, 08, será de 50 a 59 anos, com prioridade para todos aqueles que trabalham em berçários, creches e pré-escolas. A imunização inicia a partir das 9 horas e seguirá enquanto durarem as doses.

A Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Lino de Souza, localizada no setor Alto dos Buritis, Av. Linolândia, nº 67, saída para Peixe, é o ponto de vacinação exclusivo para esse público.

Para se imunizar esses profissionais deverão estar munidos dos documentos pessoais, CPF, RG ou CNH, cartão de vacina, cartão do SUS e comprovante de vínculo empregatício, como o último contracheque. Os trabalhadores da rede particular deverão apresentar o último contracheque e a declaração do empregador informando a unidade escolar em que atua.

A vacinação está sendo realizada de acordo com as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS) e será ampliada assim que novas remessas de doses forem disponibilizadas para o município.