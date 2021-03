Valderez solicita reforma e ampliação de Ginásio em Nova Olinda

A deputada estadual, Valderez Castelo Branco, apresentou requerimento ao Governador Mauro Carlesse, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação, solicitando a reforma e ampliação do Ginásio Poliesportivo do município de Nova Olinda. O pedido foi realizado durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto).

A parlamentar justifica o pedido por considerar de extrema importância a realização da obra, que poderá facilitar a prática de esportes naquela comunidade.

“A prática esportiva é uma das grandes responsáveis por um estilo de vida saudável, sobretudo na formação das crianças e jovens. Além disso, o esporte promove o crescimento pessoal e coletivo das crianças, jovens e adultos”, disse.

Valderez afirma que a reforma e ampliação trarão, sem dúvidas, benefícios a toda população, garantindo mais qualidade de vida. “Estamos alinhados com a gestão do Governador Mauro Carlesse em uma força-tarefa para combater a pandemia e voltar a promover a recreação e formação esportivas através da realização de eventos esportivos de diversas modalidades num momento mais favorável”, declarou.