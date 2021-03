Ações das Forças de Segurança realizadas no interior do Estado têm resultados positivos

As ações de cumprimento de medidas de enfrentamento da Covid-19, realizadas pelas Forças de Segurança na sexta-feira, 26, no interior do Estado, tiveram saldo positivo. Não houve registro de descumprimento do Decreto Estadual n° 6.230, de 12 de março de 2021.

Polícia Civil, Polícia Militar (PMTO) e Corpo de Bombeiros (CBMTO) estiveram em uma força-tarefa nas cidades de Araguaína, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Gurupi, Paraíso e Porto Nacional, entre outras. Dentre as ações realizadas estão a orientação e a fiscalização em apoio aos órgãos de saúde e sanitários em um esforço conjunto para conter a incidência de contaminação pela Covid-19.

De acordo com a diretora de Polícia do Interior da Polícia Civil do Tocantins, delegada Melicia Resende Rocha Ganzaroli de Àvila, é positivo que as ações tenham resultado em nenhum descumprimento da medida. Segundo a delegada, o resultado mostra a efetividade das orientações e também o apoio da população que foi orientada a não fazer aglomerações e manter o distanciamento social.

Decreto

O Decreto Estadual n° 6.230 determina mais rigor nas medidas de fiscalização e alinha ações para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus. Ele instituiu a operação Tolerância Zero para intensificar as fiscalizações para evitar aglomerações, observar o cumprimento do distanciamento social e também conscientizar a população sobre a necessidade de contribuir com o Poder Público para que a Covid-19 não faça mais vítimas no Estado.

As ações de fiscalização da força-tarefa Tolerância Zero são coordenadas pelas equipes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-TO), da Polícia Militar do Tocantins, do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins e da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju).