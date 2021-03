Em Palmas, lixo doméstico jogado nas ruas causa obstruções de bocas de lobo

Apesar da coleta de lixo regular na Capital, lixo doméstico jogado nas ruas é um problema ainda comum e que traz consequências para toda cidade. Uma delas é o entupimento da rede de drenagem em função do entupimento de bocas de lobo com resíduos domésticos.

Para solucionar problemas relativos a obstruções desta natureza, a Secretaria de Infraestrutura de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) mantém ao longo do ano um serviço de atendimento a pedidos de limpeza e manutenção de bocas de lobo. Nestes locais, a equipe encontra, na maioria, copos plásticos, garrafas pet, sacolas e outros resíduos domésticos.

Nesta segunda-feira, 29, por exemplo, há visita prevista para atendimento na Avenida D, no Jardim Aureny III. Ao longo da semana passada, também foram realizados atendimentos nos seguintes pontos: Avenida Goiás em Taquaralto, Avenida Taquari, Avenida São João, Rua 05, Rua 09 no Jardim Aureny IV; na Avenida J no Jardim Aureny III; na Avenida Contorno e Rua 01 no Setor Santa Bárbara; Avenida I no Jardim Aureny II e na Arso 61 (603 Sul).

Esses atendimentos são feitos com base em pedidos da comunidade feitos pelo telefone (63) 3212-7404 (das 13 às 19 horas). Por ele, qualquer morador pode informar a localização de bocas de lobo obstruídas ou com tampa danificada. Desta forma, os pedidos são incluídos na programação de manutenções, atualizada diariamente.

Causas e prevenção

Segundo a Superintendência de Obras Viárias, grande parte dos atendimentos realizados são provocados por lixo descartado em via pública, que acabam levados pela água das chuvas até as bocas de lobo.

Para prevenção, é importante que o lixo doméstico seja acondicionado em sacos plásticos bem fechados e depositados em contêineres ou nas calçadas em horário próximo ao recolhimento. Para isso, consulte o itinerário de caminhões de coleta de lixo de Palmas.

Para tirar dúvidas ou fazer reclamações ou solicitações sobre regularidade da coleta de lixo doméstico, itinerário de coleta ou oferta de contêineres, basta entrar em contato com a Superintendência de Serviços Públicos pelo telefone (63) 3212-7426 (das 8 às 18 horas).