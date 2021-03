Gurupi recebe escavadeira hidráulica em parceria com o Governo do Estado

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, juntamente com o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Barros, receberam uma escavadeira hidráulica do Governador do Tocantins, Mauro Carlesse, juntamente com a bancada federal do Estado. Equipamento irá reforçar os serviços de infraestrutura do município.

Segundo a prefeita Josi Nunes, a máquina foi fruto de parcerias que têm sido feitas com os Governos Estadual e Federal em prol de Gurupi. “já recebemos veículos para a educação e agora para a infraestrutura. Tudo através de parceria. São emendas federais, capitaneadas principalmente pelo senador Eduardo Gomes e pelo Deputado Federal Carlos Gaguim, entre outros parlamentares, que colocaram o recurso para o governo estadual, o governador Mauro Carlesse adquiriu os veículos e agora está entregando para os municípios”, relatou a prefeita.

O secretário Thiago Barros afirmou que o equipamento será utilizado em favor da população de Gurupi. “Será de suma importância para fazermos a manutenção das nossas vias urbanas e estradas rurais, facilitando o escoamento da produção e a trafegabilidade da população, trazendo mais desenvolvimento para o município”, disse.

Parceria

Nesta parceria com o Governo do Estado do Tocantins, a prefeita lembra que além desta escavadeira hidráulica, Gurupi já recebeu quatro ônibus escolares, em que dois deles foram destinados a Associação Gurupiense dos Amigos do Basquetebol (AGAB), e outros dois para a Secretaria Municipal de Educação. E que receberá também, nos próximos dias, um trator que será destinado para a agricultura familiar do município.