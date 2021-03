Idosos com idade acima de 70 anos recebem vacina contra a Covid-19 em Paraíso

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio do Departamento de Trânsito Municipal, deu início neste sábado, dia 27, à vacinação de pessoas com 70 anos acima, contra a Covid-19. A ação, que começou às 7h, se prolongará até às 18h, em 3 pontos estratégicos da cidade.

Na região central a imunização está acontecendo na Unidade Básica de Saúde Araci Aires Parente (SESPE), contando com ponto fixo para vacina e drive thru, onde as pessoas são imunizadas dentro de seus veículos automotivos. A imunização também está acontecendo com pontos fixos, na região norte, Unidade Básica de Saúde Wilfran Marinho (Setor Jardim Paulista); e na região sul, na Unidade Básica de Saúde Moacir da Paixão (Setor Santa Clara).

Para receber a primeira dose do imunizante, a pessoa idosa deve comparecer nos locais, portando documentos pessoais, cartão do SUS e cartão de vacinação. De acordo com a Diretora Municipal de Vigilância em Saúde, Nilsimone Oliveira, aqueles que não têm todos os documentos, também podem comparecer aos locais de vacinação. “Orientamos a apresentação destes documentos, mas aqueles que não tiverem carteira de vacinação podem comparecer portando documentos pessoais, que a equipe fará o cadastro do cartão no momento da vacinação”, explica.

Idosos que receberam a vacina nesta manhã de sábado, comemoram. “É algo importantíssimo para o controle desta pandemia e espero que a vacina controle a situação que estamos vivendo”, comenta Adriano Gonçalves de 71 anos. “Não temos outro tipo de combate ao coronavírus, então temos que vacinar para ficarmos imunes a essa doença”, ressalta José Cabral, de 73 anos.

Para esta etapa, o município de Paraíso do Tocantins recebeu o total de 1.620 doses. A pessoa com 75 a 79 anos, ou acima desta idade, que ainda não se vacinou, também pode receber a imunização.