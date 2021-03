Porto: ‘Circuito Cultural’ inicia hoje; Transmissão será ao vivo

Hoje (27) foi o primeiro dia de apresentações do Circuito Cultural. O evento iniciou às 8h e teve transmissão ao vivo pelo Youtube no canal da Prefeitura de Porto Nacional, seguindo todos os protocolos sanitários. O projeto foi viabilizado pela Secretaria Municipal de Comunicação, Cultua e Turismo e vai até 14 de abril.

O primeiro dia do Circuito contou com a participação do Pastor Weseley e do Padre Edisley oferecendo suas bênçãos. Os artistas que se apresentaram foram: Welson Milhomem e Thays Pereira na parte da manhã; Nelsilene Santos e Adorador Paulo na parte da tarde.

O Circuito Cultural tem o intuito de oferecer entretenimento e cultura para a população de Porto Nacional e região ao mesmo tempo em que oferece suporte aos artistas regionais. Será realizada a apresentação de quatro bandas por dia com um espaço de 2h por banda para evitar aglomerações e oferecer tempo para higienização dos espaços e equipamentos entre uma banda e outra.

A Secretária de Comunicação, Cultura e Turismo, Meire Almeida, apesar no momento, nós queremos levar um pouco de alegria para a casa das pessoas de forma segura e ao mesmo tempo ajudar os artistas que foi uma classe muito impactada pelas consequências da pandemia.

Para acompanhar as apresentações, basta acessar o canal da Prefeitura de Porto Nacional no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CFeNr-x4to0. A gravação das apresentações também ficará disponível após o término do evento para as pessoas que não puderam acompanhar ao vivo possam assistir posteriormente.

A realização do evento está acontecendo de forma integralmente online respeitando as medidas que constam no Decreto nº 447/2021.

Protocolos de saúde

O evento está acontecendo no JSN Studio e todas as medidas sanitárias exigidas para a realização do Circuito Cultural estão sendo seguidas de forma rigorosa.

Está sendo realizado o controle rigoroso de acesso e permanência no local, uso obrigatório de máscara em todas as áreas do evento, distanciamento de pelo menos 2 metros entre as pessoas, disponibilidade de álcool gel na entrada, saída e demais locais necessários, aferição da temperatura, triagem de artistas e todas as pessoas envolvidas na realização do evento para evitar a entrada de pessoas com suspeitas de Covid-19.