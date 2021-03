Em Porto, “Mulheres em Movimento” buscam recursos para o combate à Covid-19

O Coletivo “Mulheres em Movimento” vai promover a venda de rifas para arrecadar fundos que será investido em equipamentos utilizados durante a pandemia, a Unidade Sentinela de tratamento da Covid-19 será a beneficiada. O prêmio dessa rifa será um lote que foi doado pela Prefeitura de Porto nacional.

A coordenadora do Coletivo Mulheres em Movimento, Adélia Martins, pede a mobilização dos cidadãos portuenses, das associações organizadas, do comércio, das igrejas e demais segmentos para que essa ação traga um retorno rápido em prol de Porto Nacional. “Você pode ajudar comprando o número de rifas que você puder. Quanto mais rápido arrecadarmos esse dinheiro, mais investimento teremos na saúde para enfrentar esse momento tão difícil”, disse a coordenadora.

As rifas podem ser adquiridas com os membros do Coletivo Mulheres em Movimento, por meio do telefone 98430-2923 ou ainda na Comsaúde que é parceira nessa ação.