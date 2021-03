Em Gurupi, vacinação de idosos com mais de 70 anos segue nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 26, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi e da Coordenação de Imunização, continua a vacinar os idosos de 70 a 79 anos. No início da manhã já foram disponibilizadas senhas e devem ser imunizados 340 idosos de 70 a 74 anos e 240 de 75 a 79 anos. A ação continua na UBS Sol Nascente e ao lado da Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha (na Av. Piauí, nas tendas da feira do produtor).

As equipes também estão vacinando dentro dos veículos para que as pessoas não necessitem sair do carro, os demais idosos estão sentados, seguindo o distanciamento e as medidas de prevenção ao Coronavírus, recebendo toda a assistência.

Conforme a Coordenadora de Imunização, Jucileia Lima, na quinta-feira foram vacinados 1.150 do público de 70 a 74 anos, e 632 pessoas de 75 a 79. Conforme ela, nesta sexta-feira todas as doses serão aplicadas.

O secretário interino de Saúde, Valdeci Júnior, afirmou que os profissionais da saúde não mediram esforços para imunizar ao máximo de pessoas na quinta-feira e todos que foram ao local conseguiram tomar a dose e hoje o trabalho em equipe vai garantir que todas as doses que ainda restam serão aplicadas.