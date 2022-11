3° Seminário Estadual de Agropecuária de Baixa Emissão Carbono acontece no auditório do Ceulp/Ulbra – nesta sexta-feira, 25

Por Raquell Oliveira

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), e parceiros realizam nesta sexta-feira, 25, o 3° Seminário Estadual de Agropecuária de Baixa Emissão de Carbono, no auditório do Ceulp/Ulbra.

O evento faz parte de uma série de ações que tem como objetivo promover a adaptação à mudança do clima e o controle das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) na agropecuária brasileira, com aumento da eficiência e da resiliência dos sistemas produtivos, a partir de uma gestão integrada da paisagem.

Podem participar do seminário produtores rurais, estudantes de ciências agrárias e rurais, consultores e técnicos que trabalham no setor público e privado. As inscrições devem ser feitas on-line no link https://forms.gle/3sbWpQLKhBBN4EJd9 ou presencialmente no dia do seminário.

A Seagro é responsável pela coordenação do Grupo Gestor do Plano ABC no Tocantins. “O Tocantins é considerado o estado do Norte do país que mais avançou, nos últimos anos, nos investimentos e nas ações para a difusão e a adoção de práticas sustentáveis na agropecuária, objetivando contribuir para a consecução das metas estaduais do Plano ABC +TO [Agropecuária de Baixa Emissão de Carbono do Tocantins]”, destaca o gerente de Agropecuária de Baixo Carbono da Seagro, Marcello Marcelino, informando que, no seminário, serão apresentados as principais ações e os resultados alcançados no Tocantins e as perspectivas, oportunidades e tendências da agropecuária sustentável.

“É um momento ímpar para apresentar as tecnologias inovadoras preconizadas pelo plano ABC para o setor agropecuário, assim difundindo essas técnicas conservacionistas aos produtores, aos técnicos e aos estudantes tocantinenses, para que possamos aumentar a produtividade dos sistemas produtivos com mais sustentabilidade e rentabilidade”, ressalta o diretor Fernando Garcia.

