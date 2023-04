19 de abril: Wanderlei Barbosa se torna o primeiro governador a levar acesso gratuito à internet para comunidades indígenas do Tocantins

Em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado nesta quarta-feira, 19 de abril, o governador Wanderlei Barbosa esteve na aldeia do povo Krahô, Manoel Alves, em Itacajá, lançando dois programas de atenção voltada a estes povos: o Tô na Net, que leva internet gratuita à comunidade, e a Rede de Acesso à Justiça para Povos Originários e Tradicionais (Rejusto). Com isso, Wanderlei Barbosa se torna o primeiro governador em exercício a fazer essa visita e a implementar o acesso à internet a uma comunidade indígena tocantinense.

A recepção do líder do executivo estadual foi calorosa e, acompanhado da secretária de Estado dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot), Narúbia Werreria, foram carregados até o pátio central para a realização da cerimônia de batismo, uma honraria concedida pelo povo Krahô Manoel Alves. Na ocasião, o ancião da aldeia e maior liderança do Povo Krahô, Hotxuá, presidiu o ritual de batismo do Governador e da secretária. Eles receberam os nomes de Arpracti Ahkôhxêt e Narubia Caxàt (Flor do Campo), respectivamente. Ambos foram ornados com todos os adereços e presentes, conforme prevê o ritual. A cerimônia terminou com a manifestação cultural da Corrida de Tora.

“Quando estava decidindo para qual aldeia levar primeiro o projeto Tô na Net, alinhei com a secretária Narúbia que viéssemos para esta comunidade Krahô, dada a proximidade com Itacajá e a cobertura da internet. Nosso objetivo é levar o projeto para todas as comunidades indígenas e quilombolas do Tocantins”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

A secretária Narúbia Werreria, lembrou que nenhuma cultura é estática e lançou a pergunta: “por que nós, povos indígenas, devemos ficar parados no passado?”, Ao elogiar o projeto Tô na Net, disse: “Nós, povos indígenas, os povos tradicionais, somos aqueles que mais precisam de políticas públicas concretas. De saúde, de educação e de segurança. E agora nós vivemos um novo tempo com um Governador que é filho da terra e valoriza os filhos originários dessa terra”, completou.

O cacique Roberto Krahô, líder da comunidade Manoel Alves, disse que a internet era uma esperança que hoje se tornou realidade. “Nossa aldeia é a primeira a receber internet neste programa do governo estadual. Hoje está sendo um dia luminoso para o povo Krahô, uma vez que a internet vai evoluir a nossa aprendizagem, saúde e vai conectar a nossa vida ao mundo”, salientou.

A internet chega através de fibra óptica a um totem instalado no centro das comunidades, a partir daí o sinal é distribuído via wi-fi, cobrindo um raio de até 200 metros. A conexão sem fio suporta até 350 dispositivos conectados simultaneamente, com velocidade de 10 Mbps. Idealizado pelo deputado estadual Léo Barbosa, que também estava presente no evento, o projeto levará internet gratuita a 612 comunidades tradicionais do Tocantins até o fim do ano.

Na presença da prefeita de Itacajá, Maria Aparecida Lima Rocha Costa, foram assinados os documentos que oficializa a língua Krahô como parte da cultura imaterial de Itacajá e outro que institui o dia 5 de agosto como o Dia Municipal do Povo Krahô.

Rejusto

O Rejusto nasce com o objetivo de facilitar o acesso à justiça para as comunidades indígenas e quilombolas, seja pela conscientização de seus direitos e deveres no exercício pleno da cidadania, como também por melhorar o atendimento por parte dos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Justiça. Os servidores dos órgãos judiciários receberão letramento racial para melhor compreenderem a realidade dos povos originários e tradicionais em sua pluralidade cultural, respeitando, assim, os princípios da eficiência e da dignidade da pessoa humana. O projeto será realizado em parceria com a Defensoria Pública Estadual (DPE), a Defensoria Pública da União (DPU), o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJ-TO) e a Escola de Magistratura Tocantinense (Esmat).

O subdefensor público-geral do Tocantins, Pedro Alexandre Aires Gonçalves, explicou que o Rejusto é uma ação afirmativa que vem para fortalecer o trabalho já realizado pelos órgãos, porém de forma desarticulada. “A ideia é afirmar os direitos e a dignidade dessas populações, muitas vezes marginalizadas. A Defensoria Pública do Estado e da União, junto com o Governo do Tocantins, se unem com esse propósito de assegurar essa justiça e reafirmar o compromisso com a defesa desses direitos”, explicou.

Presenças

O evento de lançamento dos programas contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado estadual Amélio Cayres; da juíza Luciana Costa; da defensora pública-geral do Estado, Stella Postal; do defensor público chefe da DPU, Igor de Andrade Barbosa; da prefeita de Itacajá, Maria Aparecida Lima Rocha Costa; além de parte do secretariado estadual e lideranças políticas e comunitárias do âmbito estadual e regional.

Obras

O governador Wanderlei Barbosa aproveitou sua passagem pelo município de Itacajá para visitar algumas obras do Governo do Tocantins que estão em andamento no município.

A Escola Estadual Indígena 19 de Abril, situada na comunidade Krahô Manoel Alves, recebeu investimento na ordem de R$ 80.092,65 para ampliação e reforma da unidade escolar. Estão sendo construídas duas salas de aula, além da pintura geral do pavilhão.

Acompanhando de seus pares, o governador Wanderlei Barbosa visitou as obras do Ginásio de Esportes José Aarão Porto, que está em fase de finalização e recebeu investimento de R$ 2.445.362,00. A última obra visitada foi a pavimentação em bloquetes, drenagem superficial, sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e identificação das ruas, que teve investimento de R$ 2.014.384,97.

Edição: Luiz Melchiades