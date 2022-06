Governo do Tocantins vistoria obras no Hospital Regional de Arraias e entrega equipamentos para a unidade

O Governo do Tocantins vistoriou as obras do Hospital Regional de Arraias (HRA) nesta terça-feira, 31. As reformas estão orçadas no valor total R$ 641.907,08, recursos do Ministério da Saúde, com contrapartida Estadual de R$ 93.572,99. A quantia contempla centro cirúrgico, ambulatório, consultórios, recepção, salas de triagem, assistência social, regulação, nutrição, vacina, Sala Vermelha, procedimentos e de ultrassom (USG), além de pronto-socorro, agência transfusional e da farmácia da unidade.

Durante a vistoria, o governador Wanderlei Barbosa afirmou que a obra vai beneficiar a cidade, fazendo do HRA uma referência na saúde para a região sudeste do Tocantins, principalmente na realização de cirurgias. “No nosso Governo, buscamos fazer as cirurgias eletivas e esse hospital está amparado, com equipe médica competente. Com a ampliação, o número de atendimentos vai aumentar significativamente”, garante o Chefe do Executivo.

O Governo do Tocantins também destinou ao hospital equipamentos, sendo eles: uma mesa de cirurgia, três monitores, quatro ventiladores, duas serras de gesso, um aparelho de anestesia e um cardioversor.

Hospital Regional de Arraias

Atualmente, o Hospital Geral de Arraias possui 38 leitos e realiza mais de mil atendimentos por mês. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, as obras estão avançadas e, com os novos equipamentos e a contratação de profissionais, o hospital ampliará os atendimentos.

“A tendência é fazer, em média, 40 cirurgias eletivas. Contratamos profissionais para isso e, com a estrutura aumentada, vamos expandir não só os números de cirurgias mas também de atendimentos no geral”, afirma Afonso Piva.

