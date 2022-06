Em Arraias, Governo do Tocantins autoriza o pagamento de R$ 1,2 milhão em bolsa-auxílio para estudantes

O Governo do Tocantins autorizou nesta terça-feira, 31, o pagamento de bolsas do programa Pátria Amada Mirim (PAM) Interativo, no valor de pouco mais de R$ 1,2 milhão. O programa atende mais de 1,3 mil estudantes de 40 escolas, em 20 municípios no Estado.

“Nós sabemos o quanto essas bolsas representam para os alunos e para o ensino. A causa ambiental é uma preocupação nossa e os estudantes, por meio do PAM, vão levar informação e consciência para fora da sala de aula, o que contribui muito para o nosso meio ambiente”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa, durante lançamento do PAM Interativo em Arraias, no Colégio Militar Jarcy Alves de Barros.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, informou que o Colégio já realiza as atividades do PAM na cidade e que os envolvidos receberão um estímulo com as bolsas de R$ 100,00 por aluno e o auxílio financeiro para a equipe pedagógica. “É um momento histórico na educação tocantinense. Acredito que, quando se tem interatividade e tecnologia na sala de aula, o aprendizado é melhor”, destacou.

PAM interativo

O programa Pátria Amada Mirim Interativo é uma ação de educação ambiental que utiliza material pedagógico com temática socioambiental em sala de aula. Além disso, o PAM Interativo realiza ações extra-classe como trilhas pedagógicas e a atividades em material didático e de gamificação com o uso de tablets.

As ações do programa são coordenadas pela Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), com a colaboração da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), e o apoio da BRK Ambiental. A iniciativa recebeu aporte de R$ 3,5 milhões oriundos de um Termo de Doação da BRK Ambiental para o programa, dos quais R$ 1,2 milhão são destinados às bolsas de estudantes e colaboradores.

“Países como a China, Coreia do Sul e a Holanda se desenvolveram, porque tiveram a unificação dos seus projetos com a iniciativa privada, o poder público e as universidades. E, aqui, é uma demonstração efetiva do que acontece lá”, ressaltou o reitor da Unitins, Augusto Rezende.

Selo PAM

Ainda durante o lançamento do PAM Interativo em Arraias, o Governo do Tocantins concedeu o selo do programa pelo reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes do Colégio Militar Jarcy Alves de Barros.

“A gente vê o brilho nos olhos das crianças com esse programa, esse é o diferencial. Nossa cidade é uma das 20 contempladas com um projeto de ouro como esse. Eu agradeço ao governador Wanderlei pela atenção com a educação”, frisou o prefeito de Arraias, Herman Gomes.

Outras entregas

Na oportunidade, o Governo do Tocantins assinou o Termo de Implantação do Polo de Fiscalização de Trânsito do Detran/TO, em Arraias. O Núcleo terá atuação com a Ciretran do município e atenderá as cidades circunvizinhas como Aurora do Tocantins, Combinado, Conceição do Tocantins, Lavandeira, Novo Alegre, Paranã e Taguatinga.

Além da comunidade escolar do Colégio Militar Jarcy Alves de Barros, a agenda em Arraias contou com a participação do presidente diretor da BRK Ambiental, José Mário Ribeiro; secretários da gestão estadual e autoridades políticas de Arraias e de municípios da região.

Edição: Luiz Melchiades

Revisão Textual: Marynne Juliate