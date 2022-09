Forças de Segurança atuarão de forma integrada nas Eleições Gerais 2022

Por Assessoria

Garantir a segurança e a proteção dos eleitores tocantinenses durante o pleito eleitoral deste ano, bem como evitar e coibir possíveis crimes eleitorais são os principais objetivos das forças de segurança do Tocantins que de forma integrada atuarão em todos os 139 municípios. Nesta quinta-feira, 29, representantes de todas as instituições que compõem o Sistema Integrado de Operações (SIOP) e a Superintendência de Segurança Integrada da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSI/SSP) apresentaram o plano estratégico de atuação.

A ação conjunta é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), e no Tocantins será executada e acompanhada em tempo real pelas Polícias Civil (PC), Militar (PM), Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Guardas municipais e Agências de trânsito, no Gabinete de Monitoramento, instalado nas dependências do Quartel do Comando-Geral da PM, em Palmas.

Ao todo, aproximadamente 4,5 mil agentes de segurança pública vão atuar em parceria com Justiça Eleitoral durante as Eleições Gerais de 2022. Da Polícia Civil, serão mobilizados 85 delegados de polícia, 109 escrivães e 215 agentes; além de onze equipes volantes atuando na repressão e apuração de crimes eleitorais. “Nos 139 municípios vamos mobilizar praticamente todo o efetivo da Polícia Civil de maneira direta ou indireta. A Polícia Civil já está à disposição e comprometida com o processo eleitoral para garantir que o eleitor possa exercer sua cidadania com tranquilidade”, destacou o delegado-geral da Polícia Civil do Tocantins, Claudemir Luiz Ferreira.

Segundo o Comandante-Geral, Coronel Márcio Antonio Barbosa, a Polícia Militar atuará com o envolvimento de 3.300 policiais, “incluindo os alunos soldados do Curso de Formação de Praças, que atuarão em estágio sob a supervisão de um profissional experiente, bem como disponibilizaremos as duas aeronaves para o Tribunal Regional Eleitoral”, destacou o Coronel.

Abrangendo os 139 municípios, dentre os militares empregados, 380 policiais estarão em deslocamento para o interior em reforço às forças já existentes. A PMTO já inicia suas atividades de policiamento ostensivo e preventivo nesta sexta-feira, 30, e segue até o dia 03 de outubro, pós-eleições.

A Polícia Federal, por meio do Superintendente Rodrigo da Silva Bittencourt, anunciou a disponibilização de 70% do efetivo integrado à operação.

Para o dia da votação, 2 de outubro, as forças de segurança, cada uma de acordo com sua competência, atuarão junto aos cartórios eleitorais, locais de votação e de apuração dos votos, vias públicas e estações de transporte.

Com participação efetiva, a Guarda Metropolitana de Palmas ficará responsável pela liberação do acesso às câmeras de monitoramento para evitar qualquer situação criminosa e proporcionar agilidade aos agentes de segurança que estarão em mobilidade.

Gabinete de Monitoramento e Boletim

No dia da eleição, a cada três horas, a partir das 9 horas, serão divulgados Boletins Informativos com os indicadores gerados por possíveis impactos na segurança pública, entre eles: crimes eleitorais (boca de urna, transporte ilegal de eleitores, compras de votos, entre outros), manifestações pacíficas e/ou violentas, bloqueio de vias, rixas, ameaças e atentados, temporais e/ou alagamentos e quedas de energias em locais de votação e de apuração dos votos.

As informações serão geradas pelo Gabinete de Monitoramento, instalado no Quartel do Comando Geral da PMTO, em funcionamento no sábado, 1, das 7 às 18 horas, e no domingo, 2, das 7 às 22 horas, sob a gerência do Coronel PM Álon Nery Amaral, diretor do SIOP, e participação de todas as forças de segurança tocantinense.

“Estamos seguindo com esse colegiado para coordenar com maestria e coesão essa nossa missão constitucional, e juntos, temos o objetivo de promover um ambiente saudável e seguro, para que todos possam exercer a cidadania”, enfatizou o Coronel Álon.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, parabenizou a instalação do Gabinete para o fortalecimento da democracia. “A integração das forças de segurança é importante para fazer uma ação conjunta e harmônica, onde cada um, dentro da sua atribuição, assegura o direito do eleitor”, comentou o Desembargador.

Representando o Ministério Público Eleitoral, o procurador-geral substituto, José Demóstenes de Abreu, também destacou a importância das forças de segurança e a justiça, em atuação conjunta, garantir o direito ao voto e a cidadania de forma pacífica e eficiente.

O presidente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do TRE, juiz José Maria Lima, enalteceu a forma como a preparação das eleições está sendo feita, principalmente, quanto à colaboração e disposição de todos os órgãos envolvidos. “Não houve um órgão que não estivesse disposto a colaborar para construir ou continuar construindo um país democrático. Assim, tenho certeza que o pleito transcorrerá na normalidade e de forma pacífica, e os nossos eleitores poderão exercer a cidadania”, disse José Maria.

Presenças

