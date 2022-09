GMP e agentes de trânsito reforçarão a segurança durante período eleitoral

Por Assessoria

A partir deste sábado, 1º, guardas metropolitanos e agentes de trânsito farão patrulhamento preventivo e ostensivo nos locais de votação, com o intuito de dar mais segurança às urnas eletrônicas instaladas. E no domingo, 2, dia da votação, os esforços serão concentrados para garantir a plena execução do processo, como também o controle de tráfego nos locais de maior movimentação. As câmeras de segurança do município ficarão à disposição do Gabinete integrado de gestão de crise para identificar e coibir possível crime eleitoral. Os fiscais de trânsito farão ainda a controle de transporte irregular de passageiro.

Tanto no sábado, quanto no domingo, serão 20 agentes de trânsito fazendo a fiscalização, totalizando 40 profissionais, trabalhando em sistema de plantão ininterrupto. A Guarda Metropolitana de Palmas participará com 18 guardas e seis viaturas para cada dia, somando 36 efetivos. A Defesa Civil atuará em apoio nas situações que forem de sua competência.

Os agentes, guardas municipais, e profissionais da Defesa Civil do Município irão trabalhar de forma integrada com as forças de segurança e órgãos de defesa social, justiça federal e estadual, que montaram um Gabinete de gestão de crise para atuar no processo eleitoral no Estado.

Reunião

Na manhã desta quinta-feira, 29, representantes das forças de seguranças municipal participaram de uma reunião com os demais órgãos estaduais e federais que atuarão em conjunto para garantir o bom andamento da votação e o direito de cada cidadão ao voto. A reunião aconteceu no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, onde membros das corporações apresentaram como cada força atuará nos dias 1º e 2 de outubro.