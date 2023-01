O maior evento municipalista da América Latina é o destaque do primeiro Boletim da Confederação Nacional de Municípios (CNM) de 2023. A XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios acontece nos dias 27 a 30 de março e celebra 25 anos da realização da primeira Marcha, conhecida como a “Marcha dos Cachorros”. A programação parcial, valores, avisos importantes e como efetuar a inscrição constam nesta edição do Boletim CNM de janeiro.

As preocupações do movimento municipalista para o ano de 2023, como o Censo incompleto e o piso da enfermagem, além das prioridades a serem articuladas com o novo governo também podem ser conferidas. Destaques da atuação da entidade ao longo do ano de 2022 integram o conteúdo do folhetim. Entre elas a promulgação da EC 128/2022 que, sete anos de mobilizações e atuação, nos últimos dias de dezembro, garante mais segurança fiscal aos Municípios ao proibir a criação de encargos aos Entes sem a previsão orçamentária para o custeio.

Em palavras dirigidas aos gestores locais, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, reforçou o compromisso de cobrar a pauta municipalista do Executivo, Legislativo e Judiciário. “Vamos enfrentar esta luta, temos ânimo e vontade de tocar esse trabalho. Esse é o compromisso de nossa liderança. Quando há comprometimento, quando estamos engajados em uma luta, nós conseguimos. Temos que pensar positivamente, e se tiver que enfrentar cachorro, novamente, nós vamos enfrentar”, disse reforçando o convite para que participem da Marcha.

Confira o Boletim CNM de janeiro na íntegra.