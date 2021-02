ūüö® Descubra os caminhos pra transformar posts e stories em dinheiro no seu bolso, toque agora no link: ūüĎČ https://bit.ly/2ZEpMip‚Äč Nesse v√≠deo a gente vai tentar entender o real motivo da Agatha estar manipulando a Wanda e o que ela quer com os poderes dela. Afinal, onde foi parar os g√™meos? Quem √© de fato aquele Pietro? Qual√© que √© daquele covil de bruxa no por√£o da casa dela? Vem comigo!

Fonte: Ei Nerd