Wagner Rodrigues assina acordo de cooperação com Programa Universidade da Maturidade da UFT

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, assinou nessa quarta-feira, 30, um termo de cooperação técnica com a UFT (Universidade Federal do Tocantins), destinado ao Programa UMA (Universidade da Maturidade) que tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população adulta e idosa, promovendo a convivência social e aquisição de novos conhecimentos.

O documento foi assinado durante uma cerimônia no prédio da UMA no Câmpus de Palmas. Por meio da parceria, o Município disponibiliza professores que atuam no projeto, e este ano também irá ceder o prédio que será utilizado para as aulas após o retorno das atividades presenciais.

“O poder público é o principal promotor de uma cidade que acolha a população como um todo. Essa parceria faz parte de uma série de ações que temos realizado para incluir a população idosa na sociedade de forma mais ativa, proporcionando um envelhecer sadio e envolvendo a população idosa com as demais parcelas da comunidade”, disse o prefeito.

Universidade da Maturidade

O Programa UMA (Universidade da Maturidade) é um projeto de extensão da UFT que integra os alunos da Universidade da Maturidade com os estudantes da graduação, promovendo atividades físicas, culturais e sociais à população da terceira idade.

“A assinatura do termo de cooperação com a Prefeitura de Araguaína consolida uma história de nove anos da UMA na cidade e é de extrema importância social, pois tem uma abordagem inovadora, onde o poder executivo se une à universidade para levar ações que promovam um envelhecimento de qualidade à população de Araguaína. Estamos muito contentes em ver que continuamos crescendo com o projeto e planejando ainda mais benefícios à comunidade”, disse o coordenador da UMA, Luís Sinésio Silva Neto.

O curso é gratuito e tem duração de 18 meses. Para participar é necessário ter a partir de 50 anos e agendar a inscrição pelo telefone: (63) 99291-7736. Após a conclusão do curso, o aluno da UMA recebe o título de Educador Político Social do Envelhecimento Humano, certificado pela UFT.