Wagner entrega obras em três bairros e cita recursos de Tiago e Eduardo: “vocês desafogaram a saúde, colocando recursos para salvar vidas”

“As obras mais importantes de Araguaína são nos bairros, para dar qualidade de vida e mais dignidade para as pessoas”, afirmou o prefeito Wagner Rodrigues durante as inaugurações, vistorias e lançamentos, nessa quarta-feira, 17. A maratona seguida por moradores, secretários e parlamentares municipais, estaduais e federais contou com a entrega da infraestrutura dos setores Itaipu, Palmas e Jardim Vitória, e ainda a assinatura da ordem de serviço para o Setor Monte Sinai.

Na 1ª etapa de obras no Setor Monte Sinai haverá pavimentação, drenagem, calçadas com acessibilidade, além de sinalização horizontal e vertical.

O recurso foi anunciado em dezembro de 2019, durante a entrega da Residencial Primeira Norte. Ao todo, são R$ 7,8 milhões para obra, sendo R$ 5,7 milhões de emenda do deputado federal Tiago Dimas e senador Eduardo Gomes, e ainda R$ 1,8 milhão do Tesouro Municipal.

Wagner também aproveitou para gradecer os parlamentares pelos investimentos na saúde durante a pandemia da covid-19, em 2020. “Estou muito orgulhoso pela oportunidade de dar sequência ao trabalho do Ronaldo Dimas. Não poderia deixar de citar o Tiago e o Eduardo, porque só é possível implementar o recurso dessa obra porque vocês desafogaram a saúde, colocando recursos para salvar vidas”.

Mais obras

Duas novas obras foram anunciadas pelo prefeito durante os eventos. “Faremos a canalização do Córrego Baixa Funda, criando às margens uma avenida que vai do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) até a ponte do Setor Lago Sul. Isso vai preservar centenas de casas que passam por risco de erosão. Outra obra é a implantação de infraestrutura no Setor Camargo”. O Município já captou R$ 25 milhões para a obra que está em processo de licitação, e também conta com infraestrutura completa.

Inaugurações

As inaugurações foram de infraestrutura completa, contemplando toda a extensão dos bairros. Os moradores do Itaipu receberam mais de 1,2 km de asfalto, 380 metros de drenagem e quase 3 km de novas calçadas com piso intertravado e acessibilidade. Ao lado, no Setor Palmas, foram quase 3,5 km de asfalto e 2.000 metros de drenagem. Já no Setor Jardim Vitória, a entrega foi de 7,1 km de pavimentação, 4.530 metros de drenagem profunda, 15,5 km de calçadas com acessibilidade de áreas urbanizadas e sinalização horizontal e vertical.

As obras são realizadas por meio do Programa de Saneamento Integrado Águas de Araguaína, que tem financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF (Corporação Andina de Fomento) e convênios com o Governo Federal.

Mais moradia

A comemoração de 63 anos de Araguaína também marca a entrega de mais 42 unidades habitacionais para famílias araguainenses. As casas fazem parte do primeiro módulo do Residencial Parque do Lago 2. Os terrenos foram doados pela Prefeitura, possibilitando que os imóveis sejam financiados por um valor menor, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda máxima entre R$ 2.350 e R$ 6.500 de acordo com o tipo de imóvel.



Programação 63 anos de Araguaína

Dia 19 (sexta-feira)

9h – Entrega das casas no Setor Parque do Lago. A comemoração de 63 anos de Araguaína também marca a entrega de mais 42 unidades habitacionais para famílias araguainenses. As casas fazem parte do primeiro módulo do Residencial Parque do Lago 2. Os terrenos foram doados pela Prefeitura, possibilitando que os imóveis sejam financiados por um valor menor, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda máxima entre R$ 2.350 e R$ 6.500 de acordo com o tipo de imóvel. Dia 26 (sexta-feira)

17h – Entrega das obras de asfalto do Setor Tocantins. Dia 27 (sábado)

19h30 – Festival São João do Cerrado (Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma). Dia 28 (domingo)

19h30 – Festival São João do Cerrado (Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma). Dia 29 (segunda-feira)

17h – Soltura de 10 mil alevinos do Projeto Lago Vivo e melhorias na Via Lago (Praia da Via Lago). Dia 30 (terça-feira)

17h – Entrega de certificados de cursos do Programa Capacita Araguaína (Espaço Municipal de Comércio e Cultura Feirinha). Dia 4/12 (sábado)

17h – Entrega das obras de drenagem e asfalto do Setor Morada do Sol;

18h – Entrega das obras de drenagem e asfalto do Setor Ana Maria. Dia 7/12 (terça-feira)

17h – Implantação oficial da Guarda Municipal (Sede da unidade, Setor Tecnorte). Dia 9/12 (quinta-feira)

17h – Entre de 100 títulos do Programa Casa Legal. Dia 11/12 (sábado)

17h – Marcha para Jesus (saída da Avenida Filadélfia, em frente à Conab);

19h – Shows com as bandas Worship e Som e Louvor. Dia 14/12 (terça-feira)

17h – Entrega das obras de asfalto dos setores Beira Lago, Santa Mônica, Santa Helena, Itaipu, Palmas, Vila Bragantina e Jardim Paulista.