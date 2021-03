Wagner convoca mais 153 aprovados no Concurso do Quadro Geral de Araguaína

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, assinou portaria nesta sexta-feira, 5, convocando novos aprovados no Concurso do Quadro Geral de Araguaína. São 152 profissionais que assumirão seus cargos nas secretarias da Saúde, Administração e Procuradoria. A relação com os nomes está na Portaria n° 569/21, publicada no Diário Oficial.

“Conforme já havíamos anunciado, faremos a convocação de todos os aprovados observando as demandas mais urgentes do Município e com muita cautela diante da situação pandêmica que seguimos enfrentando. Esperamos em breve divulgar a convocação dos demais 142 aprovados”, afirmou o prefeito.Entre os 153 futuros servidores estão 30 assistentes administrativos, 30 enfermeiros, 29 técnicos em Enfermagem, 1 procurador, 4 técnicos jurídicos e 2 engenheiros ambientais.

Atenção na Saúde

Maior parte dos convocados será para a Secretaria da Saúde para reforçar a Atenção Básica e o trabalho de combate à covid-19. Serão 68 novos profissionais, incluindo também farmacêuticos, fisioterapeuta e médico psiquiatra.

Apresentação por agendamento

Para evitar aglomeração durante a apresentação dos aprovados, a Secretaria Municipal da Administração está definindo estratégias para o atendimento, entre elas a recomendação de que os candidatos realizem o agendamento prévio antes de procurar a secretaria, por meio do telefone 3411-7096.

“Esse telefone ficará exclusivo para o agendamento individual para horário e dia que cada convocado deverá levar a documentação exigida. Destacamos que tudo está sendo feito para evitar tumulto e assim garantir a prevenção contra o coronavírus, pedimos ainda que todos façam o uso da máscara e siga os demais protocolos”, destacou a secretária municipal da Administração, Rejane Mourão.

Os convocados têm 30 dias para se apresentar na sede da secretaria, localizada na Rua 25 de Dezembro, 523, Centro, no horário estipulado conforme agendamento prévio, com documentos e habilitações exigidas para tomar posse em seus respectivos cargos, bem como para se submeter à perícia médica. O não comparecimento no prazo implicará em desistência.

Para assumir o cargo, é exigida a apresentação de documentos, como Carteira de Trabalho e Título de Eleitor acompanhado da Certidão de Quitação Eleitoral e também exames, como oftalmológico e audiometria. As listas completas podem ser encontradas na portaria de convocação, no site da Prefeitura de Araguaína. O acesso rápido pode ser feito pelo link https://bit.ly/3jwantM

Concurso

Na manhã da última sexta-feira, 5, 286 profissionais assinaram o termo de posse e agora aguardam para assumirem seus trabalhos imediatamente.

O resultado definitivo da prova objetiva foi divulgado em maio de 2020. Já as provas foram realizadas em março para mais de 32 mil candidatos inscritos. Ao todo, foram oferecidas 581 vagas com salários de até R$ 4,1 mil. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável por mais dois, para que os aprovados sejam convocados.