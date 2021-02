Wagner convoca aprovados no concurso do Quadro Geral de Araguaína a partir desta segunda-feira, 8

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, iniciará a convocação dos aprovados no concurso público do Quadro Geral a partir desta segunda-feira, 8. Os primeiros profissionais a tomar posse serão nas secretarias da Educação e Saúde. Na tarde desta sexta-feira, 5, o prefeito recebeu vereadores para informar detalhes sobre a convocação desses profissionais.

“Verificamos a necessidade da contratação de profissionais para as áreas de serviços essenciais para o bom andamento da prestação dos serviços à comunidade, como saúde e educação. Já era prevista essa convocação em fevereiro e a partir daí, nós vamos fazer a convocação dos demais aprovados, de acordo com a demanda”, afirmou Wagner.

Na reunião com os vereadores, o presidente da Câmara, Gideon Soares, destacou a parceria com a Prefeitura para realização de ações positivas. “Hoje, nós assinamos aqui um ofício que solicita a convocação dos aprovados dentro das necessidades, mas nós já tínhamos tratado do assunto no início do ano, quando o Wagner informou que iria chamar os aprovados em fevereiro e cumpriu”, relatou.

O documento foi assinado pelos vereadores Matheus Mariano, Wilson Carvalho, Thiago Cunha, Terciliano Araújo, Zezé Cardoso, Marcos da Silva, Luciano Santana, Jorge Carneiro, Gideon Soares, Ygor Cortez e Abraão de Araújo.

Agilidade na Saúde

Wagner ainda explicou que a abertura do chamamento para contratação de 46 médicos, pelo período de um ano será imediata e poderá ser estendida por mais um, é devido a urgência desses profissionais. “O processo de contratação dos aprovados pode durar até 60 dias e nós precisamos atender à população, não podemos esperar e por isso abrimos o chamamento”.

Concurso

A Prefeitura de Araguaína divulgou em maio de 2020 o resultado definitivo da prova objetiva do concurso público da cidade. As provas foram realizadas em março para mais de 32 mil candidatos inscritos. Foram oferecidas, ao todo, 581 vagas com salários de até R$ 4,1 mil. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável por mais dois, para que os aprovados sejam convocados para a posse nos cargos.