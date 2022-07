Volta às aulas na rede municipal de Gurupi será com laboratórios de informática reequipados

Por Ascom

As férias escolares estão chegando ao fim e nesta segunda-feira, 1º de agosto, mais de 8.300 alunos da rede municipal de ensino de Gurupi voltam às salas de aula. Para este segundo semestre de 2022, tem novidades para equipes pedagógicas e estudantes. Ao todo 70 novos computadores foram repassados pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação, para melhorar o trabalho de coordenadores escolares e de secretaria, e laboratórios de informática foram ampliados.

De acordo com Secretário Municipal da Educação de Gurupi, Davi Abrantes, o segundo semestre letivo começa dando sequência à meta de reequipar as unidades escolares com ferramentas tecnológicas, ampliar a inclusão digital e promover a melhoria na qualidade da educação básica na rede municipal de ensino de Gurupi. “Voltamos com o segundo semestre cheio de novidades na área da tecnologia com o repasse para essas escolas de novos equipamentos de informática contemplando coordenadores escolares e de secretaria e reforçando os laboratórios”, comemorou Abrantes.

Tecnologias

De acordo com Dennis Ribeiro, coordenador de Tecnologia da Informação (TI) da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), o trabalho consistiu na ampliação dos laboratórios de informática, substituição de equipamentos, peças e instalação de novos e mais potentes dispositivos de armazenamento de dados que expandiram a memória dos computadores e notebooks já existes, e que têm a função de melhorar significativamente o desempenho das máquinas. “Estamos tirando o chamado sistema multi terminal que funcionava com uma CPU para seis monitores e colocando desktop que agora é com uma CPU e um monitor exclusivo para cada computador”, explicou.

Foram ampliados os laboratórios de informática das Escolas Antônio de Almeida Veras (Avenida Brasília) e Escola Municipal Elizeu de Carvalho (Vila Industrial). “Com a ampliação de memória, as máquinas agora ficaram com capacidade de 8G e foi instalado Unidade de Estado Sólido (SSD) que ainda não tinham, e que é uma tecnologia que substitui o HD, dando mais velocidade à máquina”, disse o coordenador.

Ainda conforme Ribeiro foram substituídos os laboratórios de informática fixos por móveis nas seguintes unidades escolares: Escola Municipal Professor Joel Ferreira Soares (Nova Fronteira), Escola Municipal Gilberto Rezende Rocha Filho, (Vila Pedroso) e Escola Municipal Professora Ilsa Borges Vieira (Nova Fronteira). Os notebooks repassados às escolas contam como sistema operacional Windows 10 PRO processador i7 10ª geração, 8GB de RAM, armazenamento com Módulo 2 de 256 GB e placa de vídeo dedicada de 2 GB.

Já haviam sido equipadas com esse modelo de laboratório as escolas a Escola Municipal Agripino de Sousa Galvão (Bela Vista), a Escola Municipal Lenival Correia Ferreira (Alto da Boa Vista), e a Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães (Parque das Acácias).

Manutenções

Reparos em telhados e forros, reforma de banheiro, troca de piso, limpeza de caixas d’água, dedetização de ambientes, conserto de eletrodomésticos e reabastecimento de almoxarifados e cantinas com produtos de limpeza e alimentícios, entre outros serviços, foram realizados nas unidades escolares da rede municipal de Gurupi durante o período que antecedeu o retorno dos estudantes às salas de aula.

“Foi uma série de serviços de manutenção realizados durante todo o período de férias. A equipe da SEMEG trabalhou muito, juntamente com os diretores escolares com foco na manutenção das unidades de ensino. Colocamos uma força tarefa em ação para que todas as escolas fossem atendidas”, endossou o Secretário.