Visite o Espaço Cultural e entre no clima natalino com o ‘Natal Cidade Encantada de Palmas’

Em clima de férias e festividades natalinas e de fim de ano, Palmas oferece opções de lazer para jovens, adultos, pais e crianças. Para quem deseja fazer um passeio noturno com os familiares e amigos, a Prefeitura de Palmas está com as atrações do ‘Natal Cidade Encantada’, que tem como tema ‘Natal de Encontros e Reencontros’, com uma grande estrutura no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, com túnel de luz e o Papai Noel gigante, e também nos parques Cesamar e dos Povos Indígenas.

A Capital tocantinense também conta com cinco grandes praias urbanizadas: Arnos, Graciosa, Prata, Caju e Buritis, às margens do rio Tocantins, um convite irresistível a um mergulho refrescante e para a prática de esportes aquáticos – stand up paddle -. Além de um pôr do sol deslumbrante, um passeio de bicicleta nas ciclovias. As praias, além dos atrativos naturais, contam com estruturas de restaurantes e quiosques, com diversos cardápios gastronômicos.

Também com opções de gastronomia, mas também artesanato e alimentos produzidos no município, Palmas conta com as feiras livres. Na sexta-feira é dia da Feira da Arse 31 (304 Sul), com funcionamento das 8 às 21 horas. No sábado, são realizadas as feiras na Arno 33 (307 Norte) e no Jardim Aureny I, das 8 às 21 horas.

Na manhã de domingo, das 7 às 12 horas, feiras na Arno 33 e Jardim Aureny I novamente. Ainda no domingo, das 15 às 21 horas, Feira do Bosque na Praça Bosque dos Pioneiros. Na terça-feira, a feira é na Arse 31, das 8 às 21 horas; na quarta-feira, na Arno 61 (503 Norte), das 15 às 21 horas.

Para quem aprecia natureza e aventura, o distrito Taquaruçu, distante cerca de 30 quilômetros do centro de Palmas, conta com belas cachoeiras com acessos rápidos ou por meio de trilhas. Local para turismo ecológico, de aventura ou para esportes radicais, como tirolesa e rapel. No geral, as cachoeiras funcionam das 8 às 17 horas, com valores de entrada que variam de R$ 10 a R$ 30. Entre as cachoeiras mais conhecidas está a Roncadeira, com 70 metros de queda que formam um lago de águas frias e límpidas.