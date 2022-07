Vila Real vence Campeonato de Futebol Society de Luzimangues 2022

Vila Real e Laguna III disputaram na noite desta terça-feira, 05, a grande final do Campeonato de Futebol Society de Luzimangues 2022 na presença de um grande público animado. Em jogo bastante acirrado, que acabou empatado em 2 x 2 no tempo regular, e 5 x 4 na disputa por pênaltis, o Vila Real levou a melhor e sagrou-se campeão do torneio realizado pela prefeitura de Porto Nacional, que contou com apoio do Governo do Estado, empresários entre outros parceiros, incluindo o deputado estadual, Elenil da Penha, que destinou emenda parlamentar para custear a competição.

Inúmeras equipes na categoria masculina disputaram o torneio que foi realizado no campo gramado da Associação de Chacareiros de Luzimangues. A equipe vencedora recebeu a premiação de R$ 4 mil, além de troféu e medalhas, já a segunda colocada recebeu R$ 2 mil, e também troféu e medalhas.

Fotos: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

O secretário municipal de esportes e lazer, Capitão Diógenes Gonçalves, parabenizou a todas as equipes inscritas, e falou sobre a importância da realização do torneio. “Fomentar o esporte no município é uma das prioridades da gestão, é uma felicidade imensa constatar que estamos no caminho certo, e isso tem sido possível graças ao trabalho feito com comprometimento de toda a equipe de servidores. Luzimangues contará com outras competições ainda esse ano e nossas expectativas são as melhores possíveis”, destacou.

O secretário de Estado de Juventude e Esportes, Fraudneis Fiomare, esteve presente e parabenizou a organização. “É muito importante apoiar a realização de competições como essa que valorizam o esporte amador, proporcionando lazer e movimentando a economia local. Todos os responsáveis estão de parabéns pois foi um sucesso”, frisou.

O superintendente distrital, Flávio Monteiro, também acompanhou a partida e comemorou. “Nossa comunidade merece essa alegria, é satisfatório ver tantas pessoas unidas, torcendo e vibrando numa sintonia que só o esporte é capaz de proporcionar. Os atletas ficam contentes, a população tem entretenimento de qualidade, e esse é o intuito da gestão, intensificar o esporte em Luzimangues”, pontuou.

O vereador, Pim Júnior, que acompanhou as partidas ao longo do campeonato, disse que o evento teve fundamental importância na retomada de competições maiores no futebol após o período pandêmico. “É satisfatório contribuir com tudo isso”, ressaltou.

O campeonato seguirá até o dia 12, agora com disputas na categoria feminina.

Presenças

O deputado estadual, Elenil da Penha; o secretário de Estado de Juventude e Esportes, Fraudneis Fiomare; o secretário municipal de esportes e lazer, Capitão Diógenes Gonçalves; o superintendente distrital, Flávio Monteiro; o vereador, Pim Júnior; e o vereador, Soares Filho.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação