Vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, prestigia recepção do novo Bispo da Diocese de Porto Nacional, Dom José Moreira da Silva

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, prestigiou, na noite dessa segunda-feira, 16, a solenidade de recepção do reverendo Dom José Moreira da Silva, 6º bispo eleito para a Diocese de Porto Nacional. A cerimônia foi iniciada na Praça do Centenário e finalizada na Igreja Catedral Nossa Senhora das Mercês, em Porto Nacional, onde o bispo foi acolhido pelas autoridades eclesiásticas da cidade.

Durante o ato solene, as chaves da cidade de Porto Nacional foram entregues ao reverendo Dom José Moreira, de forma simbólica, pelas mãos do prefeito da cidade, Ronivon Maciel, do presidente da Câmara, Charles Souza, e do vice-governador, Laurez Moreira.

O Vice-governador destacou a importância da recepção do novo bispo para a comunidade tocantinense. “Estamos em um momento importante não só para a história de Porto Nacional, mas para todo o Tocantins; a igreja católica de Porto Nacional sempre foi pioneira e neste momento confirma esse espírito de centro irradiador do catolicismo no nosso Estado, quando nós temos a oportunidade de receber o primeiro bispo tocantinense aqui na cidade de Porto Nacional. Sabemos que o Dom José Moreira tem uma missão árdua, que é de fortalecer cada vez mais a fé da nossa gente e eu tenho a convicção de que ele fará esse trabalho da melhor forma possível. Ele tem uma passagem por diversos municípios do nosso Estado e por onde passou sempre deixou um bom legado”, afirmou.

O reverendo Dom José Moreira da Silva, acolhido pela comunidade e autoridades eclesiásticas, agradeceu pela recepção. “Com a graça de Deus vamos caminhar, Deus quer o que é bom. Eu louvo e agradeço a Deus pelo carinho e pela acolhida de vocês”.

Também participaram da cerimônia o ex-prefeito de Porto Nacional, Otoniel Andrade; o secretário municipal de Cultura, Fernando Windlin; a secretária municipal de Comunicação, Meiriane Almeida; autoridades eclesiásticas, dentre elas o bispo-emérito da Diocese de Porto Nacional, Dom Geraldo Vieira Gusmão, e o padre Eldinei Carneiro.

Edição: Caroline Spricigo