Vereador Tony pede com urgência ao prefeito Ronivon melhorias na rua 8 no setor Padre Luso em Porto Nacional

Por: Romilton Barbosa Pereira | Jornal Folha do Tocantins

23/03/2022 – Publicado às 07h33

Na Câmara Municipal de Porto Nacional, o vereador Tony, apresentou e teve aprovação de uma de uma solicitação, requerendo ao Prefeito Ronivon e ao Secretário de Infraestrutura, Marcos Lemos, que seja feito a manutenção na Rua 8 no Setor Padre Luso em Porto Nacional, Tocantins. As melhorias na rua irão beneficiar a população que reside do local.

A reivindicação segundo o parlamentar foi demanda de manutenção da via pública e serviço de pavimentação foi realizada pelos moradores do setor. A argumentação diz que a rua está sem tráfego devido à deteriorização que causa aberturas no asfalto, impedindo os moradores de entrarem em suas casas com veículos, dificultando até os pedestres.

Ainda conforme o texto do vereador Tony, ele alega que os moradores relataram que devido as chuvas e devido uma ‘mina de água’ que são liberadas da estação da BRK, situada no Setor Padre Luso entre a Rua 3 e desde para Rua 8 causando buracos nas ruas. Tony, pede urgência na resolução desse problema.