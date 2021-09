Vencedores do primeiro dia de jogos do Circuito de Futevôlei são premiados em Palmas

Dada a largada nas disputas da 2ª etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei, neste sábado, 11, e definidos os primeiros vencedores. O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), em parceria com a Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFTV), realizou a premiação dos atletas.

Durante todo o dia, 51 duplas de jogadores, das séries C, A com B e categoria Mista, que envolve duplas formadas por um atleta do sexo masculino e uma atleta do sexo feminino, se revezaram em quatro quadras da Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso, até que fossem definidos os vencedores.

Conforme explicou a titular da Seduc, Adriana Aguiar, os jogos marcam o início das atividades nos novos espaços esportivos que foram implantados na unidade de ensino. “Uma parceria importante com a Federação, que é parte do nosso trabalho voltado para o desenvolvimento do esporte tocantinense. As quatro quadras de areia foram implantadas para instalação de escolinhas esportivas e que inauguramos com esse grande evento”, destacou.

O presidente da FTFTV , Leonel Augusto Nogueira de Souza, destacou a importância das parcerias na realização do Circuito. “Os atletas são os grandes protagonistas, só posso agradecer a cada um que participou. Com esse evento, começamos a nossa parceria com o Estado com excelência, dando um up no futevôlei. E temos nossos outros parceiros que também estão juntos com a gente, ao lado do futevôlei, e que também fizeram a diferença na realização do Circuito”, agradeceu.

Campeões

Na Série C, os vencedores foram a dupla Gustavo Pereira e Elves Alves. Já na categoria Mista, os vencedores foram Marcelo Sales e Luíza Leite. Na categoria A com B, a dupla Gabriel Macedo e Welder Max chegou ao topo do pódio. Além desses, os atletas que ficaram em segundo e terceiro colocados também foram reconhecidos e receberam troféus.

Elves Alves da Silva Cruz, de 28 anos, que jogou com Gustavo Pereira, contou que, apesar do pouco tempo no esporte, tem conseguido bons resultados. Na ocasião, ele também destacou a estrutura desta edição do Circuito. “Em nove meses, subi 14 vezes no pódio. Hoje, fizemos um jogo difícil. O circuito, para nós, sem dúvida, é uma grande conquista, pois o que estamos vendo é um grande evento”, ressaltou.

Para a atleta Luíza Leite, que jogou ao lado de Marcelo Sales, na categoria Mista, a parceria entre o Governo do Tocantins e a Federação Tocantinense de Futevôlei teve resultado totalmente positivo. Ela também chamou atenção para a importância da participação feminina nos jogos. “O nível das jogadoras está subindo e a etapa tocantinense está cada vez melhor. Parabenizo os organizadores. Essa, sem dúvida, é uma grande oportunidade para deixar o convite para mais meninas participarem das competições do futevôlei”, apontou.

Um encontro para fazer história no Circuito Tocantinense de Futevôlei. Gabriel Macedo, de 17 anos, de Araguaína; e Welder Max Rodrigues Carneiro, 33 anos, de Conceição do Araguaia (PA), se encontraram em Palmas e disputaram juntos a categoria A com B. Emocionado, Welder definiu o resultado do jogo como uma grande conquista. “Um jogo difícil, digno de uma final. Um evento muito bom, uma organização incrível. Quatro anos de futevôlei, vivendo essa grande emoção de jogar com o parceiro que eu não tinha conhecido antes, mas saio daqui com um amigo. Isso me marcou muito”, contou.

Premiações

As duplas vencedoras de cada categoria receberam troféus e premiações em dinheiro. Para a categoria Mista, o prêmio é R$ 1,2 mil; para Série C, R$ 1,3 mil; e da categoria A com B, 1,4 mil. Nesse domingo, 12, ocorrem as competições da categoria Iniciante, cujo prêmio é de R$ 1,1 mil; da Série B, com prêmio de R$ 1,4 mil; e da Série A, que entrega aos campeões R$ 2 mil.