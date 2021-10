Valderez prestigia inauguração da Cidade da Polícia Civil e reforça compromisso com SSP na destinação de emendas

O Governo do Tocantins inaugurou o prédio Cidade da Polícia Civil, localizado na Quadra 202 Sul, em Palmas, nesta quinta-feira (07). O local centraliza as unidades administrativas e diversos serviços da Polícia Civil no Tocantins. Funcionarão no local a Delegacia Geral da Polícia Civil e suas diretorias da capital e do interior, além da Delegacia de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado e a superintendência da Polícia Científica.

A deputada estadual Valderez Castelo Branco prestigiou o evento ao lado do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, do governador Mauro Carlesse, do Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Deputado Estadual Antônio Andrade, do Secretário de Estado da Segurança Pública, Cristiano Barbosa Sampaio, e demais autoridades.

Na ocasião, a parlamentar mencionou o orgulho de participar da solenidade, que contou também com a entrega de mobiliários, pistolas, computadores e uniformes, assim como tablets, boroscópios, detectores de metais, maletas para coleta de impressões digitais e seis novas caminhonetes L200 Triton.

“Esta inauguração é mais um compromisso cumprido pelo Governador Mauro Carlesse, pelo Secretário Cristiano e toda a equipe de Governo. Todo o aparato entregue auxiliará os servidores a atuarem ainda mais na defesa dos tocantinenses. Tenho orgulho de dizer que já destinei mais de meio milhão para o fortalecimento da Segurança Pública em diversas áreas, entre elas a modernização da nossa querida SSP. Investir na qualidade tecnológica das nossas Polícias é investir na segurança da população. É assegurar que as leis sejam cumpridas, que a ordem social seja mantida, mas especialmente garantir a proteção à vida”, declarou.