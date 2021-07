Vacinação para 45+ em Palmas segue até 22h no ginásio da Ulbra

Uma força-tarefa da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) mobilizou a cidade neste sábado, 03, para uma das maiores ações de vacinação contra a Covid-19 na Capital, desde o início da campanha, em janeiro deste ano. Foram abertas quase sete mil vagas para vacinar pessoas sem comorbidades a partir de 45 anos, em 14 pontos distribuídos por todas as regiões de Palmas.

No ginásio do Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), a vacinação segue até às 22 horas. O agendamento eletrônico pode ser feito até às 20 horas, no site do Vacina Já. Nas 13 unidades de saúde, o atendimento foi encerrado às 17 horas.

A artesã Ivanilda Aparecida, de 47 anos, compareceu logo cedo em um dos locais e garantiu a primeira dose. “Essa vacinação é um marco na história da gente. Temos todos que vacinar para essa pandemia ir embora”, disse.

Contente, o empresário Raimundo Nonato de Aquino, de 45 anos, comemorou poder se vacinar e reforçou a importância de manter os cuidados sanitários. “A gente está vivendo um período crítico há mais de um ano. A expectativa é que voltemos logo ao normal. Lembrando que mesmo vacinados devemos continuar usando máscara e evitar aglomerações.”

Para se vacinar, é preciso comparecer aos pontos de vacinação com documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), cartão de vacina, cartão do SUS e comprovante de endereço (original e cópia) no caso das pessoas com mais de 45 anos sem comorbidades. Os outros públicos devem levar, além dos documentos citados, laudo ou declaração que comprove comorbidade/fator de risco ou área de atuação.